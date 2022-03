Este jueves la selección peruana de fútbol se juega la clasificación al Mundial de Qatar ante Uruguay en Montevideo, y nuestro goleador ‘Gianyuca Chapatula’ (Miguel Moreno) afirma que se encuentra listo para regalarnos una nueva victoria. El ‘Bambino’ contó que saldrá motivado al partido ante los celestes después de ver el Onlyfans de Xoana González y la ‘Chuecona’ Fátima Segovia, y que entregará todo como el cantante Bryan Arámbulo.

Gianyuca Chapatula, ¿cómo te has preparado para este partido tan trascendental ante Uruguay, porque todo el Perú estaba preocupado porque no jugabas en el Benevento, en Italia?

Bueno, me he preparado de la mejor manera, estoy mentalizado para meterla desde el primer minuto porque estuve viendo el Onlyfans de Xoana González y la Chuecona, Fátima Segovia. Además, tengo mucha movilidad porque he jugado en casa con mi perro, es un perro peruano y se llama ‘Tacora’.

Dicen que has analizado muy bien a los charrúas, ¿Cuál será la clave para ganar en Uruguay y poder clasificar al Mundial?

La clave es hacer la del cantante Bryan Arámbulo. Es decir, desdoblarse y entregar todo... hasta la nariz.

Además, ahora eres el jugador más querido de la selección y los niños van con máscara al colegio, ¿qué opinas de todo eso?

Soy el más querido, más que el profe Castillo, por eso agradezco a mi mamá, quien me enseñó el cariño por el Perú. A los niños que llevan mi máscara les mando un fuerte abrazo, pero me dicen que ahora también los papás la usan cuando van a recoger a sus hijos, para que no los reconozcan porque deben la pensión del colegio.

Solo falta que vayas a bailar al programa de Gisela Valcárcel, siguiendo los pasos de Roberto Martínez, el ‘Puma’ José Carraza, el ‘Cuto’ Luis Guadalupe y otros futbolistas...

Ya me invitaron al programa ‘Tu mamá es más peruana que la mía’, donde estuve con Santiago Ormeño y su madre. También espero poder bailar en el ‘Gran show’ de Gisela Valcárcel y que me toque de pareja la ‘Uchulú’ porque es una bambina.

¿Con qué compañeros de equipo te llevas mejor y por qué?

Pues con Cuevita porque me está enseñando algunas jergas peruanas para estar en onda con todos los fanáticos y no perderme de nada como ‘Asu mare’, ‘qué palta’, ‘bájate algo’, ‘cómo es’, ‘bajan en la esquina’, ‘toy aguja’, ‘mi yapa’ y ‘señor taxista, lléveme a las Cucardas’.