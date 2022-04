Gigi Mitre sorprendió a su compañero de conducción Rodrigo González al revelar que no sabía el significado de la jerga ‘palta’. Por eso, señaló que justifica a la actriz Stephanie Cayo por su desconocimiento y aprovechó en comentar su película ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’ en Netflix.

“Es una película para relajarse, ligerita, entretenida, el guion pudo ser mejor, pero no ligerita, no pretenderé que gane el Oscar”, dijo la conductora.

Sobre el blooper que cometió Stephanie Cayo al desconocer la jerga ‘palta’, Gigi Mitre aseguró que ella tampoco sabía el significado.

“No critico que no sepa lo que no es palta, lo que es criticable es que eso fue producido. Les voy a ser sincera, yo al menos aprendí lo que es la palta acá en el programa cuando Rodrigo me fastidiaba y me decía ¡Qué palta!” , señaló.

¿Qué significa ‘palta’ para Gigi Mitre?

Incluso Gigi Mitre aseguró que siempre usa jergas y hasta las inventa. “Para mí palteado es estar asustado, estás palteado, asustado, para mí palta es nuevo. Palta como tal, lo que ahora significa, no, estoy asustada. Me palteé horrible. Yo recién acá he escuchado”, remarcó.

Gigi Mitre admite que no sabía significado de jerga ‘palta’: “Para mí palteado es estar asustado”

