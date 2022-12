Gigi Mitre aprovechó algunos minutos del programa ‘Amor y fuego’ para hablar del coqueteo constante de Facundo González a Gisela Valcárcel, sobre todo lo que ocurrió durante el sábado 3 de diciembre, cuando Ethel Pozo se sintió incómoda por ver el show que ambas celebridades protagonizaban.

“A Ethel no le gusta el chiste y yo sí la entiendo. A mí no me gustaría ver a mi mamá haciendo ese ridículo a ese nivel. Yo también la entiendo” , expresó la conductora del programa de espectáculos.

“¿Para Gisela? Es un niño. Gisela tiene 60 y él 30 y poco, sí es bastante. ¡Qué colágeno, ni que qué colágeno!”, indicó Mitre, mientras Rodrigo González dijo que no eran muchos los años de diferencia, dando otros ejemplos como los de Johanna San Miguel y Stefano Salvini o Laura Bozo y Christian Zuárez.

Sin embargo, Gigi invitó al popular ‘Peluchín’ a ponerse en los zapatos de las hijas de estos personajes de la farándula. “Ponte en el lugar de las hijas. ¿Quién va querer que su mamá esté con alguien 30 años menor? Él es 10 años menor que Ethel. No, ese chiste no me gusta. Sé que jala, pero no”, finalizó.

Ethel se incomoda al ver a Facundo González y Gisela Valcárcel

La reacción de Ethel Pozo al ver a Facundo González coqueteando con Gisela Valcárcel

Gigi cree que Sergio George podría estar celoso por romance de Yahaira

Gigi Mitre llamó exagerado a Sergio George por arremeter contra Yahaira Plasencia cuando ella ha confirmado su relación sentimental con Jair Mendoza. La conductora de ‘Amor y Fuego’ lanzó sus ‘teorías’ del por qué el productor musical habría enfurecido y le estaría por quitar el respaldo a la salsera. Según dijo, podrían ser celos.

“Hay muchos artistas que quedan con sus managers que ya puedes tener la relación que quieras, no te van a impedir, pero piden que te cuides para que no trascienda, que se haga público, no digas que tienes pareja fue un acuerdo verbal de ellos dos o quizás esté escrito”, inició diciendo.

