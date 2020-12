SE PRONUNCIA. Gigi Mitre habló sobre las reacciones que causó el último miércoles, cuando dejaron su micro prendido durante la conferencia de prensa del presidente Sagasti y se le escuchó arremeter contra el mandatario y sus medidas anunciadas durante la pandemia.

“Hay mucha gente que está interesada en que nosotros nos metamos en política o demos opiniones políticas pero nosotros no lo pretendemos. Si queremos opinar de política también somos libres, pero esa no es la idea del programa”, dijo la conductora de Amor y Fuego al referirse a los comentarios de Phillip Butter, quien la calificó de ‘fiera’ en comparación a Rodrigo González.

“Phillip está preocupadísimo por saber cuál es mi posición política. Pues yo soy independiente, solamente aplaudo y celebro a los políticos que hacen algo por el Perú. No me importa si es keikista, vizcarrista... si es lo que sea, yo soy independiente al 100%, lo que sume al país ahí le voy”, indicó.

Asimismo, aseguró que no sigue ‘ninguna línea especial ni de los dueños de canales ni de productores’ y que son librEs de opinar, aunque no es su rubro. “Que no lo hagamos no significa que no sepamos o que no estemos preparados. No soy ninguna constitucionalista ni analista política, sino tuviese un programa de noticias”, agregó Gigi Mitre.

Finalmente, afirmó que lo que le gusta es entretener. “A mí me gusta hablar bodadas, seguirle el cuento a Peluchín”, bromeó destando la sorpresa de Rodrigo González, quien aseguró que nunca lo llama por ese apelativo.

