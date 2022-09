Rodrigo González y Gigi Mitre no pasaron desapercibido la contundente respuesta que le dio Magaly Medina a su compañera de ATV, Andrea Llosa, en pleno programa en vivo. Los conductores arremetieron contra la ‘urraca’ por jactarse de tener el liderazgo en el mencionado canal.

“Salió a disparar, la tiró al suelo, la dijo que ella tenía que volver de donde sea, presentadora sacrificada mientras otras no, prácticamente el dueño de ATV tiene que hacerle una misa de cuerpo presente , en cambio, Andrea no porque ella graba dos veces por semana”, inició diciendo ‘Peluchín’.

Al respecto, Gigi Mitre destacó el trabajo que realiza Andrea Llosa y las altas cifras en sintonía que alcanza, pese a ser un programa grabado.

“Es más meritorio, hace rating grabado, o sea no es que lo sigue. Es muy meritorio tener ese rating porque ella no sabe cómo le está yendo . No necesita hacerlo en vivo, es más meritorio, es bueno el producto”, acotó.

LEE TAMBIÉN: Melissa Paredes y Rodrigo Cuba están a punto de conocer sentencia sobre su hija y se aferran a oraciones

MAGALY ‘DISPARA’ CONTRA ANDREA LLOSA

En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, la ‘urraca’ se pronunció sobre el rating que hace en ATV dejando en claro que no tiene un colchón de dos cifras, como lo indicó Andrea Llosa.

“Así estamos, esa es la verdad, acá yo no me callo nada, sin pelos en la lengua y yo siempre lo digo. En la historia de mi carrera televisiva no he tenido generalmente... no me confío, ni me fío de los colchones, yo solita la guerreamos ”, detalló Magaly.