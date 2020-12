Rodrigo González se comunicó con Melissa Klug tras el caso de violencia que protagonizó Samahara Lobatón con el padre de su hija, Youna. La chalaca reveló que se irá de viaje por Año Nuevo, hecho que le causó indignación a Gigi Mitre.

Melissa Klug indicó que seguirá con sus planes de fin de año y viajará fuera del Perú. Al regresar, reveló también que iniciará un nuevo proyecto que la tiene emocionada.

Por su parte, Gigi Mitre dijo esperar que Melissa Klug viaje con Samahara Lobatón y no la deje sola, debido al traumático episodio de violencia que protagonizó. Del mismo modo, la conductora dijo que esto es poco probable pues debe obtener la autorización de ‘Youna’ para viajar con la bebé.

“A mí, me late, que se está yendo sin Samahara. (Si no va con ella) me parece pésimo, yo paro los planes, mi hija primero. Acaba de dar a luz, tiene dos meses, acaba de tener un episodio, ha estado en la cárcel, él otro la ha samaqueado y ella ha tenido que sacar un cuchillo. Yo, hago así el pasaje (haciendo la seña de romper con las manos)”, dijo Gigi Mitre.

TROME | Gigi Mitre y su dura crítica a Melissa Klug por contar que se va de viaje

“Si es así, te doy toda la verdad contigo, Gigi. Yo tampoco o haría. No somos quien para juzgar, pero podemos dar nuestra opinión. Estoy contigo Gigi”, dijo Rodrigo González.

“Pero de repente si se va con ella, y no viene al caso mi comentario”, puntualizó Gigi Mitre. Solo es cuestión de tiempo para confirmarlo.