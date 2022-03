Jorge Pozo, padre biológico de Ethel Pozo, se sentó en el set de ‘Amor y fuego’ para contar su versión sobre por qué desapareció de la vida de la hija de Gisela Valcárcel cuando solo era una niña.

Gigi Mitre no perdió tiempo y lo cuestionó por haber desaparecido tantos años y no haber estado pendiente del crecimiento de su hija,, pese a que él argumenta que lo hicieron a un lado.

“Si usted ya estaba trabajando en Estados Unidos, y todos sabemos que en Estados Unidos, si se trabaja, se gana. Mucho o poco, pero se gana y se vive. A usted no le nacía, a través de su hermana o de la mamá de Gisela, hacerle llegar la manutención de su hija”, dijo Gigi Mitre.

Gigi cuestiona EN VIVO a Jorge Pozo por ausentarse tantos años (Video: Willax)

“NO NECESITABA DE SU AYUDA”, DICE EL PADRE

Jorge Pozo indicó que Ethel pozo tenía una vida cómoda y no necesitaba de su apoyo económico, por lo que decidió ausentar. Gigi Mitre le volvió a responder.

“Yo lo entiendo, pero o cree que es una posición muy cómoda. Pónganse en el lugar de la niña (Ethel), de lo que pensaba. Usted estaba tranquilo por sabía que la niña estaba bien. Ella ya contaba con su ausencia, creció sabiendo que de su padre no recibió nada. Usted dice ‘es pobre’, peor ha podido hacer en todos estos años un esfuerzo”, indicó.

NO LE DARÁ PENSIÓN

Sobre la posibilidad de darle dinero a su padre como él lo ha solicitado en el programa ‘Amor y fuego’ conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre expresó:

“Yo me dedico a mis hijas y tengo que darles lo que yo gano con mi trabajo porque salgo a las seis de la mañana todos los días (para trabajar) y lo hago desde 18 años. Según ley creo que corresponde a los cónyuges (la mensualidad). Yo tengo una familia formada, me dedico a mis hijas y si me voy algún día de esta vida, pues mis hijas tendrán lo poco o mucho que haya ahorrado Dome y Lua, y si tengo más hijos bueno, pero a ellos me dedico en cuerpo y alma”, sentenció Pozo, algo que fue apoyado por Yaco Eskenazi quien señaló: “No te corresponde amiga (darle dinero a su padre)”.

