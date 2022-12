Durante la emisión de ‘Amor y fuego’, este viernes 16 de diciembre, Gigi Mitre habló acerca de la actuación de Christian Domínguez en la telenovela ‘Maricucha’, que se emite por América Televisión.

Gigi no dudó en criticar y burlarse de su performance junto a Rodrigo González. La conductora de espectáculos se centró en la interpretación del novio de Pamela Franco.

“Mira Rodrigo, mira como actúa”, comentó Gigi Mitre, a lo que el popular ‘Peluchín’ preguntó entre risas: “¿Está llorando o está gimiendo?”

“Y eso que él ha sido protagonista. Uy Dios, en la ficción lo dejaron, actuaste mal, Christian, actuaste mal, eso es lo que hiciste mal. Le da hipo, parece la Chilindrina”, finalizó la compañera de Rodrigo.

Gigi Mitre se burla de la actuación de Christian. Video: Willax

Gigi apoya a Ethel por incómodo momento con Facundo y Gisela

Gigi Mitre aprovechó algunos minutos del programa ‘Amor y fuego’ para hablar del coqueteo constante de Facundo González a Gisela Valcárcel, sobre todo lo que ocurrió durante el sábado 3 de diciembre, cuando Ethel Pozo se sintió incómoda por ver el show que ambas celebridades protagonizaban.

“A Ethel no le gusta el chiste y yo sí la entiendo. A mí no me gustaría ver a mi mamá haciendo ese ridículo a ese nivel. Yo también la entiendo”, expresó la conductora del programa de espectáculos.

