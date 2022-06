Gigi Mitre se pronunció este viernes acerca del fuerte enfrentamiento mediático que vienen protagonizando Magaly Medina con Jazmín Pinedo, luego que la urraca criticara la entrevista que la chinita le hizo a Jefferson Farfán y considerara que se le ‘regaló con todo y moño’.

La conductora de Amor y Fuego se refirió al audífono que usó Jazmín en su primer pronunciamiento, en mismo que se quitó este lunes antes de contestarle nuevamente a Magaly, y aseguró que nunca ha usado y ni siquiera ha visto dicho aparato. En ese momento, soltó un rumor sobre la actual conductora de ‘Dilo Fuerte’ y le consultó sobre ello a su productor, quien trabajó con ella.

“A la que le decían eso era a Lady Guillén me acuerdo. Que Jose Carlos le soplaba todo el programa, a mí me han contado eso. ¿Es verdad o es mentira? Jose Carlos habla, a mí me han dicho que tú le decías qué tenía que decir... ¿sin comentarios? ah entonces sí es verdad”, dijo Gigi Mitre en vivo en conversación con su productor.

Al respecto, la conductora de Willax aseguró que no tiene temor a equivocarse y cada vez que lo hace, se burla de ella misma frente a las cámaras. En ese sentido, consideró que Jazmín Pinedo sí tiene una opinión propia pero Magaly la evidenció resaltando que le dictaban su discurso al oído.

