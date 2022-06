QUÉ ROCHEEE. Néstor Villanueva estuvo este miércoles en Amor y Fuego para defenderse de las declaraciones de Florcita Polo, quien hace unos días aseguró que fue víctima de violencia física y psicológica por parte del padre de sus dos menores hijos.

El cumbiambero negó que haya maltratado a su aún esposa y aseguró que lleva una buena relación con sus pequeños, luego que Susy Díaz asegurara que su nieto mayor no quiere ni verlo y que declaró, en cámara Gesell, que vio a su padre golpear a su mamá.

Además, indicó que está dispuesto a firmarle el divorcio a Florcita y aseguró que nunca le pidió dinero a cambio, aunque aseguró que sí conciliaron hace unos días y que sus abogados están modificando algunos documentos antes de firmar los papeles de su separación.

NÉSTOR VILLANUEVA SE PALTEA POR CHUPETÓN

Hacia el final del programa de Willax, Gigi Mitre hizo una revelación que dejó boquiabiertos a los fanáticos de Amor y Fuego. “Mientras estábamos haciendo la captura de la conversación entre Néstor y Flor, donde ella le acepta directamente que no le pidió dinero por el divorcio, apareció un whatsapp de una tan Greis Keren y Néstor se puso rojo, se empezó a tapar la camisa porque al parecer tiene un chupetón. No tenemos tiempo ahora para seguir con este tema pero yo me voy a quedar grabando con Néstor porque quiero seguir preguntándole más cosas y a su abogada también”, dijo la conductora.

Gigi incomodó a Néstor Villanueva al encontrarse con una conversación en su celular con Greis Keren. Video: Amor y Fuego

TE PUEDE INTERESAR

Jazmín Pinedo no se guardó nada y respondió a seguidor que le dijo que la dejaron “calladita”

Ethel Pozo ya sabía de separación de Keiko y Mark y luce afectada: “Lo he procesado en mi casa”

Jazmín Pinedo ya no le respondió a Magaly Medina tras tres días de enfrentamientos: “No, ya no”