Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra volvieron a lucirse juntos en público, en el evento ‘Marcha por la vida’. Su aparición como pareja, junto a su menor hijo, sembró las alarmas en Chollywood tras el escándalo que se desató cuando protagonizaron un incidente de violencia hace varios meses y se dijeron de todo.

Rodrigo González no se quedó callado y lanzó la hipótesis de que quizá la rubia había ‘tranzado’ con el alcalde luego de su ampay con Jamila Dahabreh. “Parece que el trueque, el trato, ‘es tú me safas a Jamila y tú me safas esa mala imagen, entonces volvemos, esto nunca pasó y nos lanzamos juntos a la campaña política’. Viendo que nuestro presidente es Pedro Castillo, no me extrañaría que termine siendo alcalde de Lima y hasta presidente del Perú”, dijo Peluchín indignado.

Por su parte Gigi Mitre lanzó fuertes calificativos hacia la pareja. “A mí me parece que los dos son tal para cual, los dos tienen el mismo nivel de bajeza... increíble, se han dicho cosas terribles, hemos sido testigos. Acá no hay víctimas ni victimarios, los dos son tóxicos, no les importa nada, ni la salud mental de las personas que los rodean, de los familiares”, dijo la conductora.

Por si fuera poco, aseguró que cada uno tiene sus propios intereses. “Cada uno va por lo que va. Él quiere ser presidente, alcalde, ministro a costa de lo que sea, y a Sofía no le interesa nada más que el dinero”, agregó la compañera de Rodrigo González.

Gigi Mitre y Rodrigo González lamentaron que Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco sigan juntos pese al escándalo de violencia que protagonizaron.

TE PUEDE INTERESAR

Mario Irivarren se incomoda por preguntas sobre fin de relación con Vania: “Los detalles son personales”

Magaly responde a Pamela Franco sobre Christian Domínguez: “Está hecha para el dolor a futuro”

Néstor Villanueva niega que conozca a actriz triple X de su ampay: “Quiero recuperar a Flor”