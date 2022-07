Gigi Mitre no dudó en arremeter fuertemente contra Greissy Ortega durante una videollamada en el programa ‘Amor y Fuego’. Mientras que la hermana de Milena Zárate explicaba las razones por las que tuvo que cruzar la frontera de Estados Unidos junto a sus tres hijos, la conductora de televisión se dirigió a ella para increparla por poner en riesgo a los pequeños.

La colombiana Greissy Ortega aseguró que tuvo que abandonar el Perú debido a que estaba recibiendo amenazas y atentados en su casa debido a que Ítalo Villaseca, su pareja, era fiscalizador de la Municipalidad de Lima. Según dijo, eso provocó que decidiera buscar un futuro en otro lado.

“ Quizás mucha gente lo ve mal, pero yo nunca voy a poner en riesgo la vida de mis hijos , prefiero arriesgarme yo a que ellos les pueda pasar algo. Mi hermana, mi mamá, no han estado de acuerdo, siempre se opusieron (a que cruzara la frontera), pero nadie sabe lo de nadie”, acotó.

Sin embargo, Gigi Mitre la cuestionó EN VIVO teniendo el respaldo de Rodrigo González. Le recalcó que, pese a la situación en la que vivía en Lima, ella no solo puso en riesgo su vida, sino también de sus tres pequeños.

Según Greissy Ortega, su esposo Ítalo Villaseca emigró a Estados Unidos porque recibía amenazas por su trabajo como fiscalizador en la Municipalidad de Lima. Cuando se fue, ella también empezó a ser amedrentada.

“Greissy, tú dices que no ibas a arriesgar a tus hijos, pero todos sabemos... yo cuando viví en los Estados Unidos trabajé en un área donde mucha gente había cruzado la frontera de forma ilegal y es bastante traumático, peligroso, hay mucha gente que ha perdido la vida, familias que se han separado. Tú no te arriesgaste sola siendo mayor de edad, sino que te arriesgaste con tres niñitos , uno prácticamente recién nacido, que si tú dices que estás preocupada... Tú no eres una persona que no tiene acceso a la información, no eres una persona ignorante y ahora ¿por la ilegalidad arriesgas a tus hijos? Claro, qué suerte que estamos hablando, pero también puede ser que Milena nunca más sepa de ti”, refutó.

GIGI SE PELEA CON MILENA ZÁRATE: “NO TE CREO”

En pleno programa en vivo de ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre cuestionó a Milena Zárate por supuestamente encubrir a su hermano Juan Carlos Ulloa ‘El Parcero’ y asegurar que estaba en Colombia, cuando habría permanecido en nuestro país pese a un impedimento legal.

“ Milena, no empieces que este tema de hacerse la víctima. Nosotros fuimos testigos que nos metiste una cutraza tú y tu hermano . No voy a discutir contigo porque tú sabes que es verdad, tu hermano por la ilegalidad se ha movido. Me da pena que arriesguen a los niños y no es tu culpa, sino de tu hermana Greissy. No te conviene, vas siempre por la ilegalidad... Milena, tiene buen floro, te conviene hablar de Greissy... Yo no te creo, está bien, es mi opinión”, acotó la conductora.