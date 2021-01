SINTIÓ EL TEMOR. La nueva variante británica del Coronavirus que llego al Perú preocupa a toda la población, incluida las figuras televisivas. Es el caso de Gigi Mitre, quien le pidió a su producción que le alcance una mascarilla tras un fuerte ataque de tos.

Durante la conducción del programa Amor y Fuego, Gigi Mitre mostró su preocupación porque empezó a toser. “Hoy por hoy nada es exagerado, ustedes dirán por qué me he puesto la mascarilla, he empezado a toser, a mí me da nervios”, menciona.

“Miren para que vean como uno anda nervioso con eso, a cualquiera le puede dar. Tampoco es un delito, ni un pecado, pero lo mejor es evitar a lo que en el día a día nos exponemos. Nadie está encerrado en sus casas, es imposible eso”, agrega Gigi Mitre.

Al respecto, Rodrigo González también le pidió a sus televidentes que se cuiden porque la nueva variante del Coronavirus es mucho más contagiosa. “Todos tosemos, estamos en el momento más álgido, no hay camas en ninguna UCI”, indica el conductor.

Gigi Mitre se pone mascarilla tras ataque de tos mientras conducía Amor y Fuego- TROME

Gigi nerviosa por ataque de tos- TROME