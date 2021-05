Gigi Mitre explotó contra el candidato presidencial Pedro Castillo en la última edición de Amor y fuego. La conductora ‘lo pechó' y dijo no tenerle miedo tras cuestionar duramente al entorno que rodea al aspirante de Perú Libre.

La compañera de ‘Peluchín’ no tuvo reparos en indicar que le da miedo ‘el entorno de Pedro Castillo’ y dejó en claro que era la primera vez que se manifestaba sobre la coyuntura política, en el mencionado espacio de farándula.

“Yo no digo que él sea terrorista, pero su entorno sí, eso me da miedo. Y aunque me dejen de seguir y me digan convenida. Es la primera vez que me manifiesto, yo no quiero que a la gente, todo su esfuerzo se lo quiten. No todos los que tienen dinero son corruptos”, comenzó diciendo.

Luego, Gigi Mitre dijo sentir vergüenza de Pedro Castillo porque no sabía lo que era un monopolio, cuando se lo preguntaron durante una entrevista.

“Las transnacionales dan trabajo a mucho gente ¿Usted le va a dar trabajo?¿Con qué? si ni siquiera puede hacer una multiplicación. Uno se puede equivocar, pero no usted que es profesor y que estaba en su chacra cuando le hicieron la nota. No sabe lo que es un monopolio, cómo es posible que un candidato presidencial no sepa lo que un monopolio. Vergüenza nos debería dar”, dijo la animadora.

Finalmente, encaró al candidato presidencial indicando que no tiene miedo de que la cuestionen, porque también había hecho lo mismo con Keiko Fujimori, hace unos meses.

“No me interesa que me odien, no tengo que perder. A Keiko le dije desgraciada en su cara y al otro que quiere quitarnos el canal, pues no le tenemos miedo señor, parado y sin polo. ¡NO A LA DISCTURA! ¡VIVA LA DEMOCRACIA! y ¡VIVA EL PERÚ!”, dijo Gigi Mitre.