Gigi Mitre se pronuncia tras salida de Latina y manda contundente mensaje

¡FUEGOOO! Mientras su excompañero en 'Válgame Dios', Rodrigo González 'Peluchín ' hizo un enlace en vivo desde su Instagram para explicar su renuncia de Latina, Gigi Mitre no se había pronunciado hasta ahora. La conductora utilizó la red social para mandar un mensaje por su salida del canal de Jesús María.

Rodrigo González 'Peluchín' reveló que Gigi Mitre estaba muy dolida y molesta por la actitud de Latina al invitar a Cathy Sáenz al set de 'Mujeres al Mando', incluso desistiendo de presentarse en 'Válgame Dios'.

Sin embargo, Rodrigo González 'Peluchín' convenció a Gigi Mitre para exponer por qué no querían que ingrese Cathy Sáenz a Latina. Aunque no resultó como esperaban, ambos decidieron renunciar al canal y ahora la ex conductora de 'Válgame Dios' se pronunció al respecto.

"Gratitud hacia todos nuestros auspiciadores por confiar en nosotros durante todos estos años pero sobretodo a los de este 2019 que nos han demostrado su confianza y fidelidad haciéndose a un lado del programa que fue presentado por nosotros. Gracias infinitas, significa mucho para nosotros", escribió Gigi Mitre en su cuenta de Instagram con una foto abrazando a Rodrigo González, siendo replicado por 'Peluchín' en sus redes sociales.