Gigi Mitre apareció sola este lunes en la conducción de Amor y Fuego e informó que Rodrigo González tendrá que ausentarse por un tiempo luego de haberse contagiado de Covid-19. Pese a ello, no se guardó nada y opinó con todo acerca del enfrentamiento mediático entre Magaly Medina y Jazmín Pinedo.

La conductora de Willax calificó de ‘sobredimensionada’ la reacción de la china y la urraca. “A mí me parece que se han dado golpes bajos las dos, la respuesta de Jazmín es pura piconería”, dijo la compañera del popular Peluchín.

Asimsimo destacó que Magaly haya usado imágenes de América Televisión, ya que los canales tradicionales tienen un convenio que les impide usar sus producciones en otros medios. “Ni siquiera le ha importado, ella siempre transcribe, pero esta vez no le ha importado”, acotó Gigi.

GIGI CRITICA A JAZMÍN Y A MAGALY

Pese a que consideró la reacción de ambas conductoras como exagerada, Gigi Mitre le envió un mensaje a Jazmín Pinedo y aseguró que puede no gustarle la opinión de la urraca pero llamarla ‘misógina’ o decir que ‘merece seguir sufriendo’ pasa todo límite. “Que no nos guste la opinión y la forma está bien, pero decir ‘misógina’ me parece que se le fue de las manos ”, indicó.

Por otro lado, lamentó que Gisela Valcárcel haya querido meterse en el asunto mostrando su apoyo a la chinita, puesto que también salió mal parada luego que Magaly soltara un fuerte rumor sobre ella y cómo consiguió su exitoso programa de mediodía.

Gigi Mitre lamentó que Jazmín Pinedo haya calificado a Magaly Medina de misógina.

