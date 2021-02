EXPRESA SU MALESTAR. Gigi Mitre se mostró bastante molesta por las declaraciones que hizo Vania Bludau sobre el uso de mascarilla en Miami. La modelo fue captada en Punta Hermosa sin ningún tipo de protección, para excusarse indicó que en la ciudad estadounidense, donde ella radica hace cinco años, no es obligatorio usar este tipo de máscara.

Gigi Mitre expresó su indignación por las declaraciones de Vania Bludau. “Con todo cariño que no sea obligatorio es una cosa, pero no salgas a decir a estas alturas que no es necesario. Te cuento que en Miami ahí también la gente se muere, ahí están hasta las patas”.

La conductora de Amor y Fuego afirma que Vania Bludau se “sienta” en las normas. “La mascarilla es necesaria a nivel mundial. No nos metas el cuento, mejor no salgan a decir nada”, continúa Gigi.

La colega de Rodrigo González indicó que es peligroso que Vania Bludau brinde ese tipo de mensajes porque tiene muchos seguidores. “Se la han pasado haciendo lo que les da la gana. Les debería dar vergüenza semejantes mulones de 30 años estar diciendo Miami”.

MEA CULPA

Como se recuerda, Vania Bludau se pronunció a través de sus redes sociales para hacer un ‘mea culpa’ por no llevar mascarilla, luego que el programa “Magaly Tv: La firme” la mostró al lado de su pareja, Mario Irivarren, y algunos amigos al sur de Lima.

La modelo negó haber participado de una reunión, pero sí pidió disculpas por su usar incorrectamente la mascarilla. “Me están llamando irresponsable por una fiesta que han visto este fin de semana donde nos estamos quedando y, en realidad, no he visto ninguna fiesta por mi parte”, señaló.

“Lo que tengo que mejorar es en el sentido de ponerme la mascarilla bien cuando estoy en la calle”, señaló. La exparticipante de “Esto es guerra” afirmó que en Miami (Estados Unidos), ciudad donde radica, no es obligatorio usar el cubrebocas.

Gigi Mitre sobre Vania Bludau -TROME