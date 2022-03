Gilberto Santa Rosa, ‘El caballero de la salsa’, llegó a nuestro país para promocionar su nuevo sencillo ’Cartas sobre la mesa’, producción que se desprende de su nuevo álbum ‘Debut y segunda tanda’. En la charla que sostuvo con Trome, comentó que la salsa sigue vigente porque tiene raíces sólidas y que tuvo la oportunidad de escuchar en la radio a Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia, Paula Arias y Gaby Zambrano, y aunque por el momento no tiene contemplado hacer un feat con alguna, no lo descarta a futuro.

Maestro, qué bueno tenerlo de vuelta y haciendo lo que más le gusta...

Siempre es un placer regresar a Perú, desde la primera vez que vine, allá por el ‘96, quedé sorprendido de saber que son un país salsero y eso es muy grato para mí y los amantes de este género musical, es una energía muy bonita la que estamos viviendo al volver a los escenarios. Yo empecé en febrero a cantar y paralelamente a grabar el disco.

‘Cartas sobre la mesa’, habla de ese amor que nace de la amistad...

Sí, es la historia clásica de las personas que son muy amigas y él entiende, por el lenguaje corporal de ella, que pasa algo, que hay un sentimiento que es el amor y que está ahí.

Y por eso no hay que perder tiempo para amar más en medio de esta pandemia y una guerra que desangra.

Como las cosas importantes se atienden rápido, y eso, el amor, es importante y debe atenderse.

¿La experiencia que plasma en su canción la vivió de joven o adulto?

Sí, de jovencito, quizás no con tanto éxito. Le dije mira creo que está pasando esto y me respondió ‘a mí no me pasa nada así que sigamos siendo amigos (ríe), pero pasa y uno escoge a su pareja y hago hincapié en la pareja, porque no juzgo pues el amor es el amor en cualquier manifestación.

Hay mucha gente que todavía cuestiona a las parejas del mismo sexo...

En el video (de Cartas sobre la mesa) verán a parejas heterosexuales y parejas del mismo sexo, yo creo que el amor se expresa y yo respeto a quien expresa el amor.

Maestro y en esta tendencia más urbana que existe hoy ¿Cómo sigue vigente la salsa?

Creo que la salsa tiene raíces muy sólidas y eso ayuda, porque se han dado muchos cambios generacionales y déjame decirte que es un género que tiene mucha gente valiosa, esos pioneros hicieron un trabajo excepcional que hace que nos mantengamos todavía, no tenemos quizás el protagonismo que teníamos en los años 60, 70, 80, 90, donde la salsa era la reina porque había una proyección diferente, pero sin duda alguna hoy los urbanos la tienen y se lo ganaron. Yo no tengo problemas con eso, si alguien piensa que llegaron los urbanos y nos desplazaron, eso no, cada uno alcanzó su éxito y se lo merecen, creo que somos unos sobrevivientes porque no solo hemos pasado por la tendencia urbana, también por el rock, el pop, diferentes tendencias musicales y ahí estamos.





Gilberto Santa Rosa dice que Daniela Darcourt, Yahaira, Paula Aris, Gaby Zambrano, Amy G, tienen buenas voces y no descarta, en un futuro, hacer un feat con alguna de ellas. (Foto: GEC/ Allengino Quintana)

‘MUERO POR GRABAR CON EVA AYLLÓN’

En julio volverá a Perú...

Así es, este 2 de julio estaré en el Arena Perú para cantar con Jerry Rivera, quien es una tremenda persona, un gran amigo. Vamos a presentar el show ‘Salsa Vip’.

En diciembre se informó que se contagió de Covid. ¿Fue dura esa experiencia para usted?

Felizmente no tuve síntomas fuertes ni complicaciones, lo mío fue algo inesperado y hasta extraño. El 27 de diciembre me hice una prueba que salió negativa, el 29 me sometí a otra y también dio negativo, pero el descarte del día 30 arrojó positivo. No tuve complicaciones ni quedaron secuelas, pero debemos cuidarnos hasta que esta pandemia se vuelva algo endémico, eso sí cada uno elige si se vacuna o no.

Tuvo la oportunidad de escuchar a nuestras salseras, ¿podría hacer un feat con ellas?

Sí, cuando salí a pasear escuché en la radio muy buenas voces. Oí a Daniela Darcourt, Paula Arias, Amy G, Gaby Zambrano, no tenemos nada planificado sin embargo no lo descarto, pero yo muero por cantar con Eva Ayllón es mi cantante favorita, ojalá algún día pueda cantar con ella un vals o algo de música negra.