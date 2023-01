Gino Arévalo señaló que comenzó a taxear para sacar adelante a su familia, tras el cierre de su pollería.

“Todos los días me despierto muy temprano y salgo a trabajar con mi carrito. Estoy haciendo taxi por aplicativo porque hay que seguir trabajando, hay gastos que pagar y tengo que sacar adelante a mi familia”, dijo Arévalo.

Cuando la situación mejore, ¿piensas reabrir tu pollería?

Vamos a ver cómo se van dando las cosas, por ahora quiero seguir atendiendo desde mi casa por delivery. Dios nos da pruebas en la vida para saber si te desesperas o sales adelante, y yo quiero avanzar. Gracias a Dios tengo el apoyo de mi esposa.

¿Y cómo has estado de salud?

No muy bien, con tanta preocupación no puedo descansar bien, a las justas duermo dos a tres horas. Las cosas están feas, pero estoy poniendo de mi parte y prácticamente comenzando desde cero.

El actor cómico Gino Arévalo comentó que se siente frustrado porque se está viendo en la obligación de cerrar su pollería por la crisis económica que atraviesa el país y no le alcanza para pagar el alquiler ni a sus empleadores.

“ Llevo cuatro años con mi pollería, este año pensaba celebrar mi quinto aniversario de mi local, pero no me da para pagar los servicios ni alquiler ni tampoco para las personas que trabajan conmigo. Es desesperante porque tengo deudas, hace poco me compré un carrito y estoy trabajando por aplicativo porque la plata no me alcanza la plata, sobre todo porque soy jefe de hogar y tengo una familia que depende de mí. Mis hijas están pequeñas, la plata sale y sale, pero no tengo ingresos”, precisó Arévalo.

¿Vas a cerrar tu restaurante?

Así es. Cierro mi restaurante, pero venderé comida en mi casa. No puedo seguir pagando un local porque no me alcanza ni para pagar el alquiler. Ya he puesto a la venta el horno de mi pollería, mesas y sillas. Sin embargo, me siento frustrado porque invertí mucho dinero pensando que todo me iría de maravilla y ahora lo estoy perdiendo. Me tengo que deshacer de todas las cosas cual compré con mucho sacrificio y préstamos del banco. Estoy perdiendo mi inversión y también debo gastar porque tengo que pagar a una persona para que saque los hornos de la pollería, entra otras cosas más.

¿Cuánto dinero estás perdiendo?

Invertí casi 45 mil soles para abrir mi local, la pérdida ni sé cuando va ser, prefiero no sacar cuentas porque me puedo estresar más de lo que ya estoy o enfermar.

¿Qué harás tras el cierre de tu local?

Mi esposa venderá comida de la selva en mi casa y regresaré a la música. Me voy a asociar con el grupo ‘Ilusión de Iquitos’, que radican en Lima. Voy a relanzar mi tema ‘Tacachera’, así que espero que todo me vaya bien. También espero que algún programa de humor me pueda llamar, tengo muchas ganas de trabajar, es desesperante estar en la situación que estoy, es más, he pensado en dejar de estudiar porque me quita tiempo y también me hace gastar dinero.

¿Has pensando en viajar al extranjero?

Sí. Pensé en irme del país, pero me dolería mucho dejar mi casa y mi familia. Me llena de nostalgia la idea de no ver a mis hijas o estar alejado de mi esposa. Tendría que empezar de cero.

