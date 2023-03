El cómico Gino Arévalo contó que está levantando poco a poco lo que será su restaurante selvático que planea abrir en su casa y así poder tener unos ingresos para los estudios de sus hijas, y tratar de ayudarse pagar sus estudios de Derecho que empezó hace dos años.

“ Ya estoy empezando a implementar mi local de comida de la selva que quiero abrir en mi casa , algo sencillo pero que me pueda dar unos ingresos donde lo trabajaré con mi esposa. Ya se vienen los gastos escolares de mis hijas; además quiero terminar mi carrera de Derecho, pues por la crisis me quedé en el quinto ciclo. Quiero ser un ejemplo para mis hijas”, enfatizó Gino Arévalo.

Por otro lado, señaló que algunas puertas se están abriendo y empezará a realizar algunos shows de animación con su personaje de ‘La tacachera’.

null

“ Ya he comenzado a recibir algunas propuestas para trabajar animando algunos eventos y espero que todo se concrete, donde estaré con mi personaje de ‘La tacachera’. Además, yo he tenido mi orquesta y la música es otro de mis proyectos”, comentó Gino Arévalo.

NO ME MUERO DE HAMBRE

El cómico Gino Arévalo comentó que no se muere de hambre ni se encuentra pidiendo limosna, tras contar que viene haciendo taxi para llevar un pan a su hogar tras cerrar su restaurante y verlo en el programa ‘Magaly Teve. La Firme’, vendiendo helados en Ventanilla.

“El negocio del restaurante no iba bien y solo se trabajaba para pagar el alquiler del local, los sueldos y los servicios, así que lo cerré para no vivir estresado con eso. Por eso, empecé a trabajar con mi taxi y estoy manteniendo a mi familia. No me estoy muriendo de hambre ni pido limosna. Es más, tengo mi casa y en unas semanas voy a abrir un espacio para vender comida de la selva”, señala Gino Arévalo, ante las críticas que viene recibiendo.

Además, comentó que lamenta que haya tocado puertas y no le hayan respondido.

“No pido nada regalado, he tocado las puertas de algunos programas y de artistas pero algunos ni siquiera me responden, no se sinceran y me dicen ‘mira Gino, por ahora no hay nada’, eso no lo entiendo, es lamentable”, comentó.

Sin embargo, señala que no pierde la fe pues es un hombre que siempre ha trabajado y se ha levantado.

“Soy chamba, yo no me quejo. Por eso, ahora estoy vendiendo cecina, chorizo y demás productos de la selva, tengo mis clientes y así van entrando otros ingresos; pues debo pensar en el colegio de mis hijas y también para poder seguir con mi carrera de derecho”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR:

Johanna San Miguel a Renzo Schuller tras discusión en EEG: “No me vas a dejar como una tonta”

Evelyn Vela le recuerda a Vílchez su ‘mala fama’ por decir que su novio no es tranquilo: “¡Crees que todos son cómo tú!”

Luciana Fuster en el Miss Perú: Video evidencia cómo la modelo se lleva con las otras candidatas