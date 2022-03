Arianna Aseretto, hija mayor del chico reality Gino Aseretto, respondió a una seguidora en TikTok que le preguntó por qué no postula al certamen de belleza Miss Perú La Pre. La menor de 15 años decidió contestar en medio de un video sus razones.

“¿Por qué no te presentas al Miss Perú La Pre? Serías buena candidata”, escribió una jovencita, por lo que Arianna se animó a despejar las dudas de los usuarios.

La menor resaltó que es consciente a la exposición que se sometería y a las críticas que le llovería de personas inescrupulosas. Según dijo, aún no está en la capacidad de poder soportarlo.

“Siempre va a haber gente tóxica, gente envidiosa, no hablo de todos porque hay gente muy bonita que siempre te va a estar apoyando, pero sé que van a comenzar malos comentarios, malas vibras, comparaciones, etc, y yo necesito estar preparada mentalmente para soportarlo, cosa que no lo estoy ahorita ”, remarcó.

Hija de Gino Aseretto rechaza participar en el Miss Perú La Pre: “No estoy preparada para las comparaciones”

Arianna Assereto, hija de Gino, prefiere su tranquilidad

Asimismo, confesó que prefiere su tranquilidad, sin embargo, no descartó que en el futuro postule al certamen de belleza, al igual que las menores Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huárac, hijas de Keiko Fujimori, ‘Tomate’ Barraza y Nilver Huárac, respectivamente que ganaron el concurso.

“Por ahora yo quiero estar tranquila, de repente más adelante me animo porque es algo muy bonito, pero por ahora no deseo hacerlo, prefiero mi tranquilidad. También muchas gracias por ese tipo de comentarios porque me animan mucho”, dijo.