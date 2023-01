No se queda callado. Gino Assereto decidió aclarar los rumores que se leen en redes sociales, sobre su orientación sexual. El chico reality indicó que no le enoja la opinión de los usuarios, ya que no lo conocen.

La expareja de Jazmín Pinedo indicó que no tiene nada de malo posar en algunas fotografías, pues esto no le hace daño a nadie y que respeta la opinión de sus seguidores.

“ Soy lo que quiero ser, si yo quiero salir en una foto posando de alguna manera, sin ser vulgar, sin hacerle daño a nadie, una foto sin polo, lo hago, me gusta, pero no pierdo el tiempo ni bloqueando ni respondiendo porque yo respeto mucho lo que dicen, su opinión”

TROME | Gino Assereto habla de su orientación sexual

Assereto expresó que si alguien piensa que es gay, lo respeta e incluso tiene un tema musical relacionado con los rumores: “Si tú piensas que soy gay, lo respeto mucho. Es más, tengo una canción que dice ‘Saliendo del clóset’”.

Por último, el influencer negó ser homosexual y de ser así, se lo habría contado a todos sin ningún inconveniente. “Te soy sincero, si yo fuese gay no tendría ningún problema en decir que soy gay, ¿por qué tendría un problema?, ¿por qué habría algo de malo en decir ‘soy gay’?, por qué tendría que ocultarme”.

Jazmín Pinedo habla de la orientación sexual de Gino Assereto

Jazmín Pinedo no fue ajena a las declaraciones de Gino Assereto, quien en una reciente entrevista habló sobre su orientación sexual. La conductora de ‘Más Espectáculos’ aplaudió a su expareja a romper el silencio y aseguró que él se encuentra feliz y disfrutando de su proceso.

“Nosotros hemos tenido que lidiar con estos comentarios, por qué se pone la ropa así, por qué posa así, por qué se pinta así, yo creo que en verdad que estamos en una época donde cada uno tiene que hacer lo que le haga feliz... Gente mala utiliza las redes sociales para despotricar todo lo malo que le hace infeliz”, dijo.

La conductora de +Espectáculos no se quedó callada y decidió pronunciarse sobre los rumores de su expareja Gino Asesreto y su orientación sexual. "En su vida, es su tema" afirmó. (Fuente: América TV)

