QUIERE UN CAMBIO. Gino Assereto publicó fotos y videos en su cuenta de Instagram donde muestra el cambio de look que se realizó en peluquería.

El integrante de Esto es Guerra evita pronunciarse sobre el ampay donde se ve a Jazmín Pinedo saliendo del departamento donde vive Jesús Neyra. No obstante, demuestra que continúa con su vida en redes sociales.

En el video se observa al integrante de Esto es Guerra en una barbería. Gino Assereto comparte el resultado final del cambio en su cuenta de Instagram, ahora el también modelo luce el cabello rosado y el cambio le sienta bien.

Hace unos días, Gino Assereto preocupó a sus seguidores por una publicación que realizó en Instagram donde comparte mensajes reflexivos sobre su salud mental. “Les cuento de que hace unas semanas me empecé a sentir mal, literal mal, y decidí hacerme unos chequeos médicos. Lastimosamente los resultados fueron negativos y arrojaron una hepatitis que me tuvo en cama durante todo este tiempo”, dijo en sus redes.

Días después, publicó otro mensaje donde se le observa al lado de una pequeña fogata y habla sobre su salud mental. “Llevo años luchando con mil problemas y son mentales. Llevo años batallando con esos demonios que no son reales. Me creo mi propia película y me sumerjo en mundos irreales. Hoy soy consciente que vivir así hace que muchos crean falsedades”, escribió Gino Assereto en su cuenta de Instagram.

El mensaje continúa y afirma que nadie lo conoce realmente. “Nadie me conoce y nadie sabe lo que vivo, no me juzguen en la calle, lo tengo a Dios como testigo. Hoy estoy donde estoy y llegue en modo inconsciente. Que la vida me perdone por no haber vivido en el presente. El camino aún empieza y mi sueño está a la vuelta . Llevo muchos años de vida, pero mi vida aún no está resuelta AMEN”, finaliza el chico reality.

Gino Assereto se somete a cambio de look (TROME)

