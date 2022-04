NO LO RECOMIENDA. Gino Assereto reveló que consumió ‘pichicata’, sustancia ilegal que es utilizada para el rendimiento de un deportista y el crecimiento muscular. En diálogo con ‘En boca de todos’, el chico reality explicó que sufrió un cambio en su cuerpo y por eso, incluso, llegó a operarse.

“Cuando llegué a Perú, fácil fue la inmadurez de uno, de utilizar cosas que uno no debía usar y eso provocó que mis tetillas crecieran, estéticamente no me gustaba y me las quité” , contó Gino Assereto.

A pesar que en un inicio no dio el nombre de la droga, Tula Rodríguez le preguntó directamente si lo que consumió era ‘pichicata’, a lo que el ex de Jazmín Pinedo dijo: “Sí, la pichicata me produjo ginecomastia”.

Gino Assereto sobre ‘pichicata’: “No lo usen”

Ante la confesión de Gino Assereto, Tula Rodríguez lo felicitó por su valentía y porque con su testimonio puede crear conciencia entre los jóvenes.

Gino Assereto confesó que consumió ‘pichicata’, pero se arrepintió (Video: América TV)

“Que les sirva de consejo a la gente para que no lo hagan, no lo usen. Yo en el día de hoy no lo uso y me siento mucho mejor, pero eso ya es decisión de cada uno”, dijo el integrante de ‘Esto es Guerra’.

TE PUEDE INTERESAR

Gigi Mitre admite que no sabía significado de jerga ‘palta’: “Para mí palteado es estar asustado”

Mariella Zanetti se pronuncia sobre acusaciones contra Martín Arredondo: “Es asqueroso que abusen de su poder”

Rodrigo Cuba ‘cuadró’ a Anthony Aranda por hablar de su hija: “Eso lo converso con Melissa”