LO DEJÓ EN CLARO. Jazmín Pinedo y Gino Assereto compartieron un espacio en el set de América Espectáculos junto a la pareja de esposos de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi. La popular ‘chinita’ y el padre de su hija se sometieron a una ronda de preguntas donde hablaron sobre su pasada relación amorosa.

LEE TAMBIÉN: Jesús Alzamora y María Paz González son investigados por Indecopi por publicitar empresa antivacuna

Yaco Eskenazi fue quien le preguntó a Gino Assereto si quería retomar la relación sentimental con Jazmín Pinedo. Sin embargo, su respuesta sorprendió a todo el set al asegurar que quiere estar solo.

“Yo a la china la respeto y aprecio mucho, es una mujer y mamá increíble, pero yo siempre escuchaba una frase qué decía: “no eres tú, soy yo” y la gente se reía. Acá el tema es puntual, efectivamente, yo en estos momentos estoy en una etapa en la cual mi espacio es bien importante”, dijo totalmente emocionado.

En esa línea, Gino aclaró que a sus 31 años aún está aprendiendo a conocerse, por lo que necesita su espacio personal y no está buscando a esa persona que lo acompañe como pareja.

“Estoy conociéndome, a mis 31 años empecé a entender muchas cosas sobre mí. Digamos a empezar a valorarme y a entenderme como persona, estoy en una búsqueda y es algo muy hermoso porque por primera vez a mis 31 años me pregunté ´Quién soy yo realmente’ y quién quiero ser. No se pudo dar anteriormente porque tuve que vivir experiencias positivas y negativas a la cual agradezco porque me han permitido ser la persona que soy hoy en día”, recalcó.

JAZMÍN Y GINO SELLAN SU CARIÑO CON ABRAZO

Como muestra de su cariño, Gino Aseretto le agradeció por todo lo que hizo Jazmín Pinedo por él y le dio un fuerte abrazo en presencia de Yaco y Natalie.

“Estoy en una relación conmigo, es un espacio que estoy buscando y yo verdaderamente si en algún momento vuelvo a tener una relación es para complementarme. Hago esta aclaración porque la china en todos los años de relación ha sido lo máximo, ha hecho todo por mí, tomó el papel de madre”, agregó el exchico reality.