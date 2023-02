¡HACE MEA CULPA! Gino Assereto se pronunció en sus redes sociales luego de protagonizar un video, donde encara a una señora y rechaza tomarse una foto. El chico reality ofreció disculpas públicas por las imágenes.

“Ante las imágenes que circulan en redes sociales, en donde no accedí a tomarme una foto con un grupo de personas, me gustaría expresar mis más sinceras disculpas por lo ocurrido”, expresó.

TROME | Gino Assereto pide disculpas por rechazan a fan

Además, el integrante de Esto es Guerra aseguró que tiene claro la importancia de sus seguidores. “Quiero reiterar mi respeto y agradecimiento al público. Sé que me debo a ustedes y día a día trabajo en mi para ser y ofrecer lo mejor, nuevamente las disculpas del caso”, agregó.

¿Qué pasó con Gino Asereto y qué le dijo a una señora?

El portal de Instarándula compartió imágenes de Gino Assereto mientras discutía con una señora que le pidió tomarse una foto.

“Tanto me has juzgado sin conocerme” , cuestionó y rápidamente se fue. La mujer quedó en shock y no se quedó callada. “ Ya te conozco ahora pues, eres malcriado ”, arremetió.

TE PUEDE INTERESAR

Rafael Cardozo critica a Cachaza por exhibir su relación: ‘Debió haber luto, tienes que respetar’

Abencia Meza pide su libertad: ¿Por qué está en prisión y cuándo termina su condena?

Cachaza y su novio silencian a Rafael Cardozo con picante VIDEO en la cama: “Nos gusta dormir cerquita”