NO DESCARTA AL AMOR. Así como Jazmín Pinedo ha vuelto enamorarse de su galán uruguayo, su expareja Gino Assereto también tiene esperanza de volver a hacerlo, sin embargo, aseguró que ahora está enfocado en pasar mayor tiempo con sus dos hijas, así como disfrutó en un reciente viaje a Punta Cana.

“He tenido un proceso en todo el 2022 que me ha servido para crecer como persona, que me ha dado una madurez para hablar como ahora... Estoy en un trance mío este año, se lo quiero dedicar a mis hijas, quiero viajar más con ellas . Disfrutarlas más, aprender más, sería egoísta comprometerme porque sé que no le dedicaré tiempo”, dijo en declaraciones para ‘América Espectáculos’.

Esto es guerra 2023: Gino Assereto

Respeto al nuevo amor que tiene Jazmín Pinedo, el popular ‘Tiburón’ de ‘Esto es Guerra’ le mandó las mejores vibras y reafirmó que se encuentra feliz por ella, pues se lo merece.

“Jazmín es la mamá de mi hija. No, ella ya está en una etapa de su vida donde le deseo lo mejor, para mí su felicidad está ante todo. Cuando yo digo amar, va más allá de estar contigo, de salir, amar también es ver a la persona feliz , verla sonreír, que se vuelva a enamorar, que vuelva a ilusionarse”, acotó.

GINO A JAZMÍN: “LO QUE SUELTO, NO LO RECICLO”

Volteó la página. Gino Assereto regresó a la nueva temporada del reality de competencia, ‘Esto es guerra’. El influencer se presentó como uno de los miembros históricos del programa.

Es así que Johanna San Miguel aprovechó el momento para preguntarle por la nueva pareja de Jazmín Pinedo, quien hace unos días se lució con la conductora en redes sociales. Esto es debido a que se especulaba que el ‘Tiburón’ aún tenía esperanzas de retomar su romance con la ‘Chinita’. “¿Sigues amando a Jazmín?” , le preguntó San Miguel.

“Para mí, la felicidad de la ‘China’ está ante todo. (...) Ella fue parte de una experiencia en mi vida, la cual me encantó, pero yo cerré un ciclo el año pasado y lo que yo suelto, yo no lo reciclo”, expresó el integrante de ‘EEG’.