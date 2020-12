¿LA PASARÁN JUNTOS? Gino Assereto dejó abierta la posibilidad de pasar estas fiestas navideñas con su expareja y madre de su hijita menor, Jazmín Pinedo. El chico reality fue consultado por las cámaras de ‘Estás en Todas’ y se mostró dubitativo al momento de contestar.

“No sé todavía. Lo que pasa es que mi hija (con la ‘Chinita’) cumple años en diciembre, el 18. Entonces en estos momentos estoy pensando más en lo que voy hacer con mi hija que en lo que voy hacer por la Navidad”, indicó.

Sin embargo, descartó que vaya viajar fuera de la capital. “Lo único que sé es que me voy a quedar acá, no voy a viajar para nada. Me voy a quedar en Lima”, aseguró.

Al ser consultado directamente si pasaría las fiestas navideñas con Jazmín Pinedo, con quien terminó hace casi un año, dijo que todavía ‘no sabía’ pero que tampoco tendría ningún problema, ya que comparten una hija en común.