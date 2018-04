Gino Assereto y Jota Benz: “No solo servimos para armar vasitos y tocar una campana” [ENTREVISTA]

El dúo ‘La G y la J’, conformado por Gino Assereto y Jota Benz, acaba de presentar su nuevo tema y videoclip titulado ‘Hasta cuando’, cuya letra tiene un mensaje reflexivo para la sociedad y está inspirado en las mujeres agredidas, así como la corrupción que existe en el país.



Asimismo, Gino Assereto aseguró que junto a su hermano Jota Benz tienen talento y que no solo sirven para armar vasitos en un reality de competencia.

“Estuvimos trabajando todo el 2018 para hacer un nuevo tema, que es distinto y tiene un mensaje muy bonito. Es increíble como hoy en día absuelven a los agresores, como dice una parte de la canción, el dinero pesa más que la justicia. Este tipo de actos perjudica a la sociedad y los peruanos”, precisó Gino Assereto.



¿Se podría decir que también te inspiraste en la canción por el hecho de tener dos hijas?

Sí. Mis dos hijas fueron mi inspiración y motivación, porque no solo es escribirla sino interpretarla. Yo muero y mataría si a mi hija le pasa algo. Nadie aceptaría que a su hija les pase algo, tal como le sucede a miles de mujeres en una sociedad machista en la que vivimos.

¿Piensas grabar más temas con tu hermano Jota?

Tenemos muchas sorpresas y relacionado con gente Internacional, con gente de Puerto Rico y Colombia. Esto (el nuevo tema ‘Hasta cuando’) solo el inicio de ‘La G y la J’.



¿Preparado para las críticas que puedan surgir?

Críticas siempre van a existir, yo soy fiel a lo mío, soy una persona real y que siempre va a mantenerse firme en su camino. Mi hermano y yo estamos en lo nuestro, avanzando y preparándonos. Siempre han tildado a la personas que trabajamos en reality, dicen que solo servimos para armar vasitos y tocar una campana, pero están bien equivocados. Hemos demostrado el gran talento que tenemos y a Dios gracias está gustando nuestro nuevo tema.

Entonces, queda demostrado que ustedes no solo sirven para armar vasitos y tocar una campana...

Exacto. Siempre he escuchado ese tipo de comentario diciendo que nosotros no tenemos ningún talento, pero no es cierto... La gente solo conoce una hora y media, que es lo que trabajamos en el programa (‘ Combate’). El día tiene 24 horas, entonces, es muy apresurado criticar a las personas cuando no las conoces.

