QUÉ LE PASÓ. Gino Assereto reaccionó duramente contra una mujer que se encontraba en las calles de Tumbes y que le pidió una foto por ser un chico reality conocido. El popular ‘Tiburón’ arremetió contra la señito por supuestamente juzgarlo antes de tiempo.

En las imágenes compartidas por Instarándula se observa cómo la expareja de Jazmín Pinedo baja de un taxi e inmediatamente increpa a la mujer que le pide autógrafo.

“Tanto me has juzgado sin conocerme” , cuestionó y rápidamente se fue. La mujer quedó en shock y no se quedó callada. “ Ya te conozco ahora pues, eres malcriado ”, arremetió.

TROME | Gino Assereto cuestiona a mujer que le pide fotos

SAMU CRITICA A GINO POR ACTITUD CON FANS

Al respecto, el periodista de espectáculos, Samuel Suárez, cuestionó a Gino Assereto por reaccionar de una mala manera y le sugirió que intente controlarse cuando le pidan fotos, incluso si -aún así- le hayan faltado el respeto.

“No pues, Gino, cómo te vas a pelear con la señora. Yo imagino que, no sé qué tanto te habrá juzgado sin conocerte, pero imagino que te gritó sobrado... Chau, te voy a castigar sin la foto, cómo te vas a poner a pelear, hay varias señoras ahí ”, advirtió.