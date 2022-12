Gino Assereto se confesó para las cámaras de América Espéctáculos y reveló que su hija mayor, Ariana, ya tiene enamorado. El chico reality se mostró orgulloso de su pequeña y aseguró que solo le queda apoyarla como padre.

“Está enorme, ya tiene enamoradito pero nada, es parte de la vida y yo estoy ahí para apoyarla siempre, siempre apoyándola” , dijo la expareja de Jazmín Pinedo asegurando que no es celoso con la menor.

Además, Gino Assereto se mostró asombrado con el crecimiento de Khalessi, su hija con la ‘Chinita’. “Ha crecido tanto que hoy en día ya no la puedes tomar como una niñita, le tienes que hablar como una adulta, es increíble cómo los niños conforme van creciendo van recepcionando más, van aprendiendo más cosas, entendiendo más cosas, ya te responden y tú dices, en qué momento esta niña empezó a responder de esta manera, es algo hermoso”, acotó.

Por otro lado, el chico reality aseguró que está soltero hace cuatro años y se siente cómodo de esa manera, porque está aprovechando el tiempo para conocerse a sí mismo. “Aprender a amarnos creo que es lo más valioso y lo más improtante en la vida. Ahorita no pienso en pareja, creo que hay muchas cosas por conocer de Gino Assereto que lo último que deseo es gastar energía en otras personas. Prefiero gastarla en mí... el día que llegue alguien será mi complemento ”, aseveró.

GINO ASSERETO VUELVE A USAR SUS REDES SOCIALES

Finalmente, el ex de Jazmín Pinedo reconoció que durante mucho tiempo descuidó sus redes sociales por flojera. “La flojera no conduce a nada, al contrario, si me gusta entrenar, hacer deporte, llamo a un amigo y le digo que me genere contenido tomándome las fotos y los videos. Fue una decidión que tomé hace poco, decidí hacer las cosas que me gustan y plasmarlas en mi Instagram”, indicó.

