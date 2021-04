MIL OFICIOS. Gino Assereto respondió las preguntas de sus fans en redes sociales, el modelo recibió muchos comentarios positivos, pero también críticas de ciudadanos que consideran que formar parte de un programa de telerrealidad no debería considerarse una profesión.

Gino Assereto compartió en su cuenta de Instagram la crítica que recibió de parte de un detractor de Esto es Guera, el programa en el que participa el también músico. “¿Por qué no te buscas un trabajo de verdad?”, se lee en la publicación.

Gino Assereto enumero los varios trabajos que realizó antes de entrar a Esto es Guerra. “Trabajé cortando lechugas, de carpintero, de soldador, cuidando a un señor que tenía cáncer, limpiando oficinas y baños”, menciona.

“Trabajé en un grifo, pelando pollos congelados, recogiendo fresas, manzanas, en una fábrica de embutidos, de jardinero y así podría seguir. Estoy orgulloso de todo lo que hice y lo volvería a hacer sin ningún problema, espero haber respondido tu pregunta”, finaliza Gino.

¿RECONCILIACIÓN A LA VISTA?

Jazmín Pinedo y Gino Assereto terminaron su relación hace más de un año, pero su vínculo se mantiene cercano por la pequeña hija que tienen en común. Recientemente, fueron captados disfrutando de unos días de relax en el mismo hotel que compartieron Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu.

Fue la cuenta de Instarándula la que informó sobre esta nueva telenovela, al mismo estilo de la historia de la ojiverde con el ‘hombre roca’. “Todo comenzó con esta publicación del día lunes. Pocos se percataron de la locación de Gino en esta fotografía. Ese fue el único detalle que se le escapó ese día”, escribió Samuel Suárez en sus historias junto a una imagen del chico reality en la hacienda San Juan de Ica.

“Lo curioso fue que Gino no posteó nada en ese lugar, recién lo hizo desde el jueves. Allegados a Gino me hicieron saber tras mi anuncio del tema el miércoles, que no podía subir que estaba de viaje debido a los grabados de Esto es Guerra. Pero ya estamos viernes y hasta ahora no posteó que estuvo con Jazmín. Solo nos hacen creer que él llegó cuando ella se fue y no es así”, agregó el periodista de espectáculos.

Asimismo, mostró fotos que le mandaron sus ‘instachismosas’ el martes pasado, las mismas que muestran a la Chinita con su hija y la nana y a Gino en la piscina con su pequeña. “Para sus seguidores, Gino llegó a ese hotel en Ica el jueves y esta imagen pertenece al martes, pero aún hay más chisme”, agregó el popular Samu.

El creador de Instarándula también resaltó que sus seguidoras le comentaron que la exparejita se cuidó mucho para que no los vieran juntos, pero siempre hay detalles que se les escapan. Al respecto, difundió imágenes de la vista de la habitación de Jazmín en el hotel y la de Gino, que parecen ser las mismas o estar muy cercanas.

