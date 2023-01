El nombre de Gino Assereto y su expareja, Jazmín Pinedo, vienen sonando fuerte esta semana, luego que se supiera que la ‘Chinita’ inició una nueva relación sentimental y el chico reality saliera al frente para aclarar rumores sobre su orientación sexual. En sus redes sociales, el integrante de EEG no quiso confirmar ni descargar si era gay, solo que estaba contento siendo como es, palabras que fueron respaldadas por la madre de su hija.

¿CÓMO COMENZÓ LA RELACIÓN DE GINO ASSERETO Y JAZMÍN PINEDO?

En julio de 2013, Gino Assereto y Jazmín Pinedo ingresaron a competir a Esto es Guerra. Ambos eran personajes desconocidos pero poco a poco se hicieron de un nombre en Chollywood por su personalidad y carácter. Pasó un tiempo y Gino comenzó a coquetear con Michelle Soifer, pero el romance no prosperó.

Fue ne ese momento que la parejita viajó a Punta Cana con Tilsa Lozano y Maricris Rubio, con quienes Jazmín formaba el grupo de ‘Las Vengadoras. A su regreso a Lima, ambos confesaron que habían iniciado una relación amorosa y a partir de entonces se les identificaba con el tema ‘Un día de suerte’ de Alejandra Guzmán.

Un par de años después, en 2015, anunciaron que se convertirían en padres de una niña. Con el nacimiento de Khalessi, Gino y Jazmín se consolidaron como una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Nunca se vieron inmersos en escándalos y todo giraba en torno al amor que le tenían a su pequeña.

En 2019, Jazmín Pinedo y Gino Assereto dejaron de publicar fotos juntos, lo que hizo crecer los rumores sobre una presunta separación. Sin embargo, recién en enero de 2020 anunciaron, mediante un comunicado público, que habían decidido terminar su romance hace unos meses

¿POR QUÉ TERMINARON JAZMÍN PINEDO Y GINO ASSERETO?

La relación de Jazmín Pinedo y Gino Assereto duró 7 años. Sin embargo, su rompimiento no fue escandaloso y ambos siempre demostraron llevar una excelente relación como padres por el bien de su pequeñita.

Hace unos meses, la periodista Verónica Linares entrevistó a la popular ‘Chinita’ y esta confesó la verdadera razón por la que terminó con el padre de su hija. “Cada uno está en una nota totalmente diferente, pero, sí, en ese caso sí chocábamos un poco, porque él es mucho más relajado y yo, como ya me ves, nació mi hija y ya estaba pensando en la universidad”, dijo la conductora.

Por otro lado, aseguró que las diferencias entre ellos hicieron que no pudieran continuar juntos. “Él es totalmente diferente, por eso no estamos juntos (...). Gino siempre me decía: ‘Relájate, respira, faltan cinco años’, y yo ya estaba pensando en la universidad”, acotó la también modelo.

¿POR QUÉ JAZMÍN PINEDO Y GINO ASSERETO NO VOLVIERON?

Durante la misma entrevista con Linares, Jazmín Pinedo reconoció que circulan rumores sobre su mal carácter, por lo que muchos pensaron que esta sería la razón para no seguir con Gino Assereto. Sin embargo, la buena relación de padres que mantienen hizo pensar a varios de sus seguidores que tenían esperanzas de volver.

Por su parte, el chico reality aseguró que está en una etapa de su vida en la que prefiere dedicarse a él mismo. “Yo la aprecio mucho, es una mujer y mamá increíble, pero… yo siempre he escuchado esa frase ‘no soy tú, soy yo’... Acá el tema es puntual, yo en estos momentos estoy en una etapa en la cual mi espacio es muy importante. Estoy conociéndome, a mis 31 años empiezo a entender muchas cosas sobre mí. Estoy en una búsqueda… Por primera vez me pregunté quién soy, quién quiero ser más adelante, no se pudo dar anteriormente porque tuve que vivir muchas experiencias”, refirió.

