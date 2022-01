Natalie Vértiz se pronunció este sábado sobre el encuentro que mantuvieron Jazmín Pinedo y Gino Assereto en ‘Más Espectáculos’, donde el ex de la ‘chinita’ abrió su corazón y descartó volver con ella porque ahora está en una relación consigo mismo.

“Viendo la nota se me ha puesto la piel de gallina, yo que estaba en el set y los estaba escuchando... no sé si de verdad estaba o no con los ojos llorososos pero sí veía a la ‘china’ conmovida y con ganas de hablar desde el corazón, es difícil hablar desde el corazón en televisión sabiendo que tantas personas te están viendo”, dijo la conductora de Estás en Todas.

En ese sentido, destacó el bonito sentimiento que se tienen Jazmín Pinedo y Gino Assereto. “Lo que los une es algo maravilloso, su hija”, indicó la ex Miss Perú, al mismo tiempo que indicó que quizá puedan retomar su relación más adelante.

“Espero que en un futuro, quién sabe, derrepente puedan estar juntos, no se sabe”, dijo Natalie Vértiz esperanzada, aunque Choca Mandros aseguró que le recomendó a la ‘china’ buscar galán en el extranjero.

