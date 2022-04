LA ENGREÍDA. Gino Assereto y Jota Benz presentaron a Ximena Benzaquen Carpena, su hermana menor de 25 años, quien llegó al Perú hace un tiempo al Perú. La bella joven estuvo en el set de ‘En boca de todos’ y afirmó que está soltera y habla tres español, inglés y francés.

Tras ingresar al set del programa, Tula Rodríguez se mostró sorprendida por su estatura y no dudó en preguntarle, a lo que Ximena respondió que tiene 1.78 metros de altura y que se dedica al rubro de belleza.

“¿Tienes enamorado) No, por el momento no (¿Te gusta algun chico?) Veo a alguien, pero no es serio”, la última respuesta causó sorpresa en sus hermanos Gino Assereto y Jota Benz.

Gino Assereto confesó que consumió ‘pichicata’, pero se arrepintió porque le crecieron las tetillas

Gino Assereto reveló que consumió ‘pichicata’, sustancia ilegal que es utilizada para el rendimiento de un deportista y el crecimiento muscular.

“Cuando llegué a Perú, fácil fue la inmadurez de uno, de utilizar cosas que uno no debía usar y eso provocó que mis tetillas crecieran, estéticamente no me gustaba y me las quité”, contó Gino Assereto.