Tras las recientes declaraciones de Greg Michel en torno a una posible desbalance en las donaciones que recibió Sebastián Lizarzaburu tras el accidente que sufrió, nuevos testimonio vuelven a salir a la luz. En el 2018, Gino Pesaressi acusó al ‘Hombre Roca’ de una situación similar.

Cuando era conductor del programa ‘Amor de verano’ de Latina, Gino Pesaressi hundió a Sebastián Lizarzaburu contando lo qué hizo con el dinero que le donaron para su hijita, que supuestamente había nacido con problemas de salud.

Según Pesaressi, el ‘Hombre Roca’ pidió donaciones a sus amigos para ayudar a su hija, sin embargo, luego se apareció con un carro nuevo del año, levantando así las sospechas de su circulo cercano.

“Una persona que hace este tipo de requerimientos a sus amigos de trabajo porque necesita el dinero para cubrir sus necesidades y ellos le dan la plata para eso, no para luego aparecerse con un carro de 18 mil dólares, nuevo, del año, cuando le dieron plata para sus hijos”, dijo Gino Pesaressi, muy indignado.

TROME | Gino Pesaressi acusó a Sebastián Lizarzaburu de comprar auto con donaciones (Video: Latina)

ANDREA SAN MARTÍN SENTÍA VERGUENZA

Andrea San Martín se encontraba presente y reafirmó cada una de las declaraciones que hacía Gino Pesaressi contra Sebastián Lizarzaburu y hasta reveló que tuvo que pedir disculpas por la vergüenza ajena.

“Si alguien tiene la necesidad de pedir plata para darle a su hija que está mal, no comprarías un carro o, por último, aunque hayas vendido tu anterior auto, usarías todo el dinero y todos tus recursos para la persona a la cual le has dado la vida. Eso fue algo que mis amigos y yo nos ganamos y hasta ahora no sabemos nada de la plata”, agregó Gino Pesaressi.

En redes sociales, el hecho ha generado indignación y se espera que pronto la actual pareja de Andrea San Martín pueda pronunciarse y dar su testimonio.