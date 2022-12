Gino Pesaressi será parte de la final de El Gran Show la noche de este sábado 10 de diciembre. El exconductor y chico reality se mostró emocionado por su presentación de mañana y confesó que se encuentra enamorado nuevamente, aunque su pareja no es del medio de la farándula.

Mañana es la gran final, ¿cómo te sientes?

Bien, he ensayado mucho esta semana, estoy tranquilo, pero enfocado. Sé que he estado con mucha presión, y presión puesta en mí, pero ya me saqué varios nudos que tenía en la cabeza, pero ahora estoy más concentrado y contento porque mi nivel de baile ha aumentado. Son tres bailes, entre ellos, presentaré un ritmo folclórico junto a dos danzantes de tijeras y sé que será un show espectacular.

¿Levantas la copa?

Es mi sueño, estoy proyectado, y estoy muy mentalizado para poder llevarme la copa, sé aquí hay competidores muy buenos, que se han esforzado desde el día uno, pero yo he venido a demostrar porqué puedo llevarme esa copa, y vamos a demostrarlo este sábado, yo tengo las condiciones para volver a llevarme esa copa, ¡voy con todo!

¿Cuál es tu top 3 para la final?

Aquí todos tienen espíritu competitivo, pero si tuviera que elegir entre ellos, me gustaría llegar a la ronda final con Santiago y Milena.

Hablando de Milena, ella llega con su hija a la gran final, ¿a ti también te gustaría hacerlo?

Sí, claro, me encantaría, pero Milena se me adelantó en la idea, y ya no sería tan original traer a mi hija, pero sí me encantaría tenerla aquí algún día, creo que Gia puede ser mejor artista que yo, que ella entre de mi mano a un canal, sería hermoso.

Comentaste que le estás dando una nueva oportunidad al amor, ¿qué nos puedes contar?

Sí, digamos que soy una persona difícil de enamorar, y más después de algunas experiencias, uno se vuelve más selectivo con lo que quiere, y pensé este año cerrarlo como los otros, pero el destino no lo quiso así, e stoy en una etapa muy bonita, super tranquilo y feliz, recién la he conocido, ella no es del medio, así que está bien difícil que la conozcan, no le gusta lo mediático pero, definitivamente, tarde o temprano, va a ser parte de este mundo porque es mi mundo.

Hablando del amor, ¿te gustaría subir al altar?, ¿tener otro hijo?

El matrimonio, no tanto, pero creo que es una ceremonia muy bonita y es algo que complementa mucho lo que una chica quiere, y si es que es un sueño para ella, me gustaría ser parte de eso. También , siempre he planeado tener 3 hijos, o tener por lo menos una parejita, mi hija sabe que siempre he querido buscarle un hermanito, sería ideal un varoncito para la parejita.

¡No te pierdas la gran final de “El gran show”, mañana a las 9 de la noche, por América Televisión

TE PUEDE INTERESAR

Beto Ortiz revela que Peluchín fue parte de ‘El valor de la verdad’: “Solo falta grabar, ya está hecho”

¿Mathías Brivio vuelve a EEG?: Magaly revela que reemplazará a Renzo Schuller

¿Rafael Fernández olvidó a Karla Tarazona y se volvió a enamorar? Captan al ‘huevero’ abrazado con misteriosa mujer