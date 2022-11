Gino Pesaressi no soportó un presunto favoritismo en la pista de ‘El Gran Show’ con Facundo González, Melissa Paredes y Santiago Suárez, y arremetió contra el jurado y la misma Gisela Valcárcel. El exchico reality dejó entrever que la producción tendría todo “coordinado” para confirmar los equipos de competencia.

“Es un poco, no los malos contra los buenos, sino los engreídos contra... Los favoritos son ustedes chicos, nada más. No, Gisela, es la producción que también tiene un poco coordinado todo y está bien... ”, inició diciendo luego que se enfrentaran los ‘superhéroes’ contra los villanos, conformado por Gino, Leysi Suárez y Milena Zárate.

Asimismo, ante la intervención de la exesposa de Rodrigo Cuba y de la misma Gisela Valcárcel, Gino arremetió y dejó en shock asegurando que él no necesita de amistades para obtener mejores puntajes.

“ Yo nunca he sido amigo de productores ni de nadie, siempre he tenido que remar para que las cosas salgan bien . Es un poco frustrante sentir que hacemos muchas cosas y que no solo la coreografía sean las mejores, sino de no tener propuestas buenas”, agregó.

Sin embargo, ante ello, la conductora de ‘El Gran Show’ deslizó la posibilidad que no haya estado siendo equitativa con todos los participantes. “ Quizás yo soy la responsable de ese engreimiento ”, puntualizó.

Melissa Paredes y Gino Pesaressi se enfrascaron en un tenso momento por su desempeño en la pista de baile de El Gran Show. (Fuente: América TV)

GINO PESARESSI QUEDÓ SENTENCIADO

Tendrán que enfrentarse en la semifinal. Después del incómodo momento que pasó Gino Pesaressi con el jurado, este quedó sentenciado junto a Milena Zárate. Ambos participante tendrán que enfrentarse en la décima gala de ‘El gran show’.

Pesaressi y Zárate tendrá que convencer al jurado con sus mejores pasos en la pista de baile para no ser eliminados y pasar a la gran final del reality de Baile. En cuanto a Gino, no se sabe si en los próximos recibirá una sanción debido a la actitud que mostró en los primeros minutos del programa.

El sábado 3 de diciembre se sabrá quien de los dos bailarines dejará el programa conducido por Gisela Valcárcel.