Gino Pesaressi se pronunció luego de la conmovedora escena que protagonizó el pasado sábado en El Gran Show, donde rompió en llanto cuando escuchó un mensaje de su hija con Mariana Vértiz, la hermana de Natalie Vértiz.

“Cualquier cosa que tenga que ver con mi hija y pensar todo lo que he pasado a lo largo de mi vida con ella es una locura. Ser hombre y padre soltero en estos tiempos es muy difícil, todo lo que hago e intento lograr es para mi hija y para que ella se sienta orgulllosa tarde o temprano de mí”, refirió para las cámaras de América Espectáculos.

Asimismo, indicó que tiene que aprender a manejar mejor sus emociones y que al momento pasa por algunas complicaciones con su familia. “ No tiene nada que ver con mi hija, sino que es un tema familiar , pero ver a mi hija hace como que agarre esa parte sensible que intento tapar siempre”, acotó.

Finalmente se refirió a su presentación en El Gran Show, donde no se fue tan bien. “Había ensayado pero lamentablemente la ropa no me la pusieron como habíamos practicado. El cierre se atascó con la ropa, así que tuve que salir así, lo que me restó puntos y se vio sucio en escena”, dijo Gino Pesaressi.

