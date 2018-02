Andrea San Martín nuevamente habló en TV sobre el calvario que sufre con el padre de su hija Sebastián Lizarzaburu, a quien acusó de irresponsable y de no pasarle la pensión para su pequeña. Sin embargo, fue Gino Pesaressi quien terminó por hundir al ex 'Hombre Roca'.



Gino Pesaressi se mostró incómodo y molesto cuando escuchó cómo Andrea San Martín mencionaba los problemas que tiene con Sebastián Lizarzaburu y el poco interés que este le pone para tener una buena relación con su hija y que en vez de cumplir con su responsabilidad de padre, prefiere irse de viaje a Cancún con su nueva novia.



"Esta no es la primera vez que escucho que él hizo malos manejos de plata. Yo recuerdo claramente una vez que, supuestamente, necesitaba el dinero para ayudar a curar a su hija cuando apenas había nacido con problemas", dijo inicialmente Gino Pesaressi sobre Sebastián Lizarzaburu.

"Una persona que hace este tipo de requerimientos a sus amigos de trabajo porque necesita el dinero para cubrir sus necesidades y ellos le dan la plata para eso, no para luego aparecerse con un carro de 18 mil dólares, nuevo, del año, cuando le dieron plata para sus hijos", agregó indignado Gino Pesaressi.



Esto comprueba lo que Andrea San Martín dijo hace algunos años en 'Espectáculos' cuando acusó a Sebastián Lizarzaburu de engañarla con la supuesta venta su carro para comprarse uno nuevo con dinero que le habían donado sus amigos de 'Esto es Guerra', reality en el que se encontraba en ese momento.

Gino Pesaressi terminó por hundir a Sebastián Lizarzaburu al contar que dinero donado para su hija fue usado para que se compre un auto del año. (Video: Latina)

"Si alguien tiene la necesidad de pedir plata para darle a su hija que está mal, no comprarías un carro o, por último, aunque hayas vendido tu anterior auto, usarías todo el dinero y todos tus recursos para la persona a la cual le has dado la vida. Eso fue algo que mis amigos y yo nos ganamos y hasta ahora no sabemos nada de la plata", reclamó en 'Amor de verano' Gino Pesaressi.



El conductor de 'Amor de Verano' señaló además que Sebastián Lizarzaburu está mal al "irse de viaje a Cancún y darse la vida que no tiene". "¿Qué quiere vender a la gente, que tiene plata? ¿Que le está yendo genial? Oye, preocúpate por las personas que realmente importan, por tu hija, que más adelante te va a ver como un héroe".

Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín

Tras escuchar a Gino Pesaressi, Andrea San Martín indicó que ella tuvo que pedirle disculpas a algunas personas por el dinero que Sebastián Lizarzaburu prestó y nunca devolvió.