Gino Pesaressi se llevó el primer lugar de ‘El Gran Show’ tras ganar en votos al actor Santiago Suárez. Su pequeña hija Gia estuvo presente en el set de América Televisión para alentarlo, sin embargo, sorprendió que su expareja Mariana Vértiz también haya estado a la expectativa de su triunfo.

A través de su cuenta de Instagram, la hermana de Natalie Vértiz comentó la publicación de Gino Pesaressi donde mostraba su triunfo en el programa de la ‘señito’. Con un mensaje con corazones rojos y aplausos, le escribió: “Orgullosas”.

Mariana Vértiz decidió escribió un mensaje en compartido con su pequeña y demostrar así el cariño y respeto que le tiene al exchico reality. Como se recuerda, la también empresaria terminó su compromiso con Diego Callegari y recientemente se le ha visto más cercana a Gino por el bienestar de su hija.

Ante el comentario de Mariana, los usuarios se mostraron emocionados y algunos de ellos pidieron que retomen su romance.

Mariana Vértiz celebra triunfo de Gino Pesaressi en 'El Gran Show'.

GINO PESARESSI GANÓ ‘EL GRAN SHOW’

Gino Pesaressi se coronó ganador de la temporada 2022 de El Gran Show, al imponerse en la etapa final de la competencia a Santiago Suárez, Milena Zárate y ‘el Wacho’ Facundo González. Desde el inicio de la competición, Gino se mostró como uno de los mejor desempeño y junto a Santiago Suárez, lograron los mejores puntajes en cada una de las etapas.

Así para los espectadores no fue una sorpresa que Melissa Paredes sea una de las primeras en irse de la competencia, mientras Gino Pesaressi avanzaba en cada una de las etapas.

MARIANA SORPRENDE A GINO EN ‘EL GRAN SHOW’

Gino Pesaressi rompió en llanto en pleno programa de ‘El Gran Show’ luego que la producción le compartiera un video donde aparece su hija Gia enviándole saludos y reconociendo lo buen padre que es. El exhicoreality fue sorprendido por su expareja Mariana Vértiz, también hermana de Natalie, fue quien hizo posible el ‘regalo’.

En las imágenes también aparece Gino contando el momento en que se enteró que iba a ser padre y cómo este hecho le cambió la vida por completo, sobre todo cuando vivía la muerte de su padre por el cáncer.

“Gia fue una sorpresa, al principio definitivamente éramos muy jóvenes y no esperábamos que algo así tan radical nos pase porque sabíamos los cambios que implica tener una hija. De hecho tenemos una relación de padres (con Mariana Vértiz) , es muy difícil no ver unas fotos de ella de antes y ahora , son ocho años que han pasado volando, Gia me cambió para muy bien. Yo gracias a ella soy muy feliz”, dijo.