Gino Pesaressi está más que entusiasmado porque este sábado llega a la semifinal de El Gran Show. El modelo se enfrentará a Milena Zárate y revela, en conversación con la prensa, cómo tomó que su rostro llorando se haya viralizado en redes sociales.

¿Cómo vas a sorprender este sábado?

Estamos recurriendo al arma secreta, al rey del pop, Michael Jackson, combinado con un maestro, ¿han escuchado a Michael Jackson en versión salsa?, de nuestro querido Tony (Succar). Estamos preparando una coreografía con muchos bailarines, queremos hacer algo que impacte. La idea es demostrar por qué vamos a llegar a la final.

Y te enfrentas a Milena Zárate, a quien has tildado de intensa…

Intensa es poco, intensa puede ser tu mamá o tu suegra, Milena es un volcán, yo sé que ella tiene mucho qué demostrar y mucho por qué batallar ahora, pero eso podría jugarle en contra en galas futuras… En esta semifinal y en en esta sentencia vamos a demostrar de qué estamos hechos cada uno, el que pierda en esta sentencia va a tener que reponerse de un golpe moral bien fuerte.

¿Llegas concientizado en que le vas a ganar?

Definitivamente, estoy pensando en casa paso y pensando en cómo hacerlo para que eso brille.

¿Crees que lo que te jugó en contra la gala pasada fueron las emociones?

Sí, definitivamente, no es fácil estar con muchas emociones antes de pensar en la coreografía, fuera de lo que es el sonido de la música y pensar en los pasos, tenía una carga emocional muy fuerte y me dejé llevar, perdí un poco el control. Ahora ya pasó, creo que ya boté un gran peso que tenía encima y ahora estoy pensando en hacerlo bien.

Y han salido unos stickers con tu cara llorando…

Sí, con mi cara llorando (stickers), divino, para recordar por qué no tengo que llorar en televisión.

¿Es la primera vez que lloras en tv?

En verdad, he llorado pocas veces, una por mi papá, otra por mi hija, por este tema de querer tirarme por la borda, nunca, creo que me dió un poco de ansiedad.

Y no está mal que los hombre lloren…

Creo que es algo que tenemos que normalizar, creo que los hombres también tenemos mucho rato guardadas nuestras cosas, tenemos una cierta especie de aguante emocional porque nos han enseñado que los hombres no tienen que llorar, ni quejarse por sonseras, creo que está bien hablarlo y también tener apoyo psicológico y, sobre todo, en este medio, que es tan intenso.

La mamá de tu hija te ha apoyado bastante en redes..

Sí, tenemos muy buena relación de padres, y ella también está feliz de que esté en el programa, y Gia también la motiva y ahora se ha metido en clases de baile, y es lindo ver que algo que me gusta a mí a ella también le guste, eso me mata, me agarra la emoción.

Tuviste un intercambio de palabras con Melissa Paredes, ¿como han llevado ese tema en la academia?

Tranquilo, ella es un personaje, a veces llega con un personaje un día y al otro día, con otro, está más loca (risas), pero también me imagino que quiere ganar y ella tiene que pelear no solo con nosotros sino con todo lo que dice la gente porque, de hecho, creo que no le tienen fe, creo que ha demostrado mucho en estas galas pero estamos en la semifinal y final y tenemos que demostrar lo que somos, vamos a ver quién aguanta más la presión.

TE PUEDE INTERESAR

Hermano de John Kelvin le recuerda a Karla relación con el cumbiambero: “Parabas metida en la casa de Atahualpa y llevabas pizza”

Tilsa sí le dedicó canción que bailó en su boda al Loco Vargas, asegura Samu

Jonathan Maicelo organiza peleas en discotecas por una botella de ron: Cobra 9000 soles por show