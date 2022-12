Gino Pesaressi oficialmente está con pareja, así lo demostró el programa ‘América Hoy’, quien compartió fotografías de su novia ‘pelirroja’ sin que el exchico reality lo autorizara. Esto causó sorpresa en el bailarín, quien se incomodó con la producción, pero tuvo palabras de amor hacia la joven.

“Muy guapa, suficiente con su imagen, por dios. Son terribles chicos, solo les comentaré eso. (Esa foto) es de ahorita, su nombre aún lo voy a mantener en reserva, ya que es lo único que me queda. Dios mío. Estoy tranquilo, feliz, guapísima, super talentosa, además es super madura, es una de las relaciones más comunicativas, lo hablamos ”, dijo.

Gino, quien tiene una hija con la hermana de Natalie Vértiz, resaltó que lo enamoró de su actual pareja es su personalidad y no dudó en llamar la atención al productor Armando por dejarlo en evidencia.

“ Mi vida no es fácil, no es fácil meter a alguien en un mundo como este. Son cosas que he tenido que hablar, sabíamos que esto iba a pasar , no así, gracias Armando, muy amable, pero sabíamos. Me enamoró de su personalidad, teníamos muchas cosas parecidas”, agregó.

TROME | Gino Pesaressi presentó a su pareja

GINO PESARESSI OFICIALIZA A SU NOVIA

Gino Pesaressi fue uno de los invitados del especial de Navidad de ‘El gran show’ y confirmó en medio de la conversación que tuvo con Gisela Valcárcel, que está enamorado. El modelo admitió que acaba de conocer a su pareja y que tienen siete días de haber empezado la relación. Además, indicó sentirse emocionado tal como ocurre con un adolescente cuando se enamora por primera vez.

“ Recién nos acabamos de conocer, estamos saliendo hace una semana . Es reciente, hace tiempo que no pasaba, es como cuando estabas en el colegio y sientes ese amor que te vuelve inmaduro y no saber que decir, te da risa todo, es bonito, estoy todo el día pegado al teléfono. Te das cuenta por eso”, expresó el exchico reality.