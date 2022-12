¿ENAMORADO? Gino Pesaressi fue el invitado de ‘América Hoy’ donde terminó hablando de su vida sentimental. Al ser consultado por Ethel Pozo si está saliendo con alguien, el exchico reality confirmó que sí está conociendo a una persona, pero que no está ligada al espectáctulo. ¿Se trata de Mariana Vértiz?

“ Ahora estoy creyendo un poquito más en el amor ”, fueron las palabras de Gino descartando también que se trate de su bailarina de ‘El Gran Show. “Soy muy profesional con eso, aparte la quiero mucho, Ale es lo máximo, gran bailarina”, acotó.

Si bien Gino Pesaressi no mencionó nombres ni confirmó de quien se trate, cabe precisar que durante los últimos meses se ha mantenido más cercano con Mariana Vértiz, hermana de Natalie, por el mejor bienestar de su pequeña hija.

“ No estoy saliendo, pero estoy hablando con alguien que me cae muy bien. No es conocida , no me gusta salir con gente del medio, así que no tiene nada que ver”, puntualizó.

GINO ES SORPRENDIDO POR MARIANA VÉRTIZ

Gino Pesaressi rompió en llanto en pleno programa de ‘El Gran Show’ luego que la producción le compartiera un video donde aparece su hija Gia enviándole saludos y reconociendo lo buen padre que es. El exhicoreality fue sorprendido por su expareja Mariana Vértiz, también hermana de Natalie, fue quien hizo posible el ‘regalo’.

En las imágenes también aparece Gino contando el momento en que se enteró que iba a ser padre y cómo este hecho le cambió la vida por completo, sobre todo cuando vivía la muerte de su padre por el cáncer.

“Gia fue una sorpresa, al principio definitivamente éramos muy jóvenes y no esperábamos que algo así tan radical nos pase porque sabíamos los cambios que implica tener una hija. De hecho tenemos una relación de padres (con Mariana Vértiz) , es muy difícil no ver unas fotos de ella de antes y ahora, son ocho años que han pasado volando, Gia me cambió para muy bien. Yo gracias a ella soy muy feliz”, dijo.