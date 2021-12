EMOTIVO. Gino Pesaressi fue sorprendido por sus compañeros de ‘En Boca de Todos’ por su cumpleaños número 34 con la presencia de su hija Gia y su madre. Sin embargo, el exchico reality se quebró al recalcar su amor por su pequeña y al hablar sobre la relación sentimental que tuvo con Mariana Vértiz, hermana de la modelo Natalie Vértiz.

“Hola, papá, te quiero mucho, te deseo un feliz cumpleaños, te amo mucho. Besos, mua”, le dijo su hija antes de sorprenderla en pleno programa en vivo con un fuerte abrazo.

Al ver a la pequeña correr, Gino rompió en llanto y le dedicó unas emotivas palabras a Gia. Aseguró que, pese a que no pueda verla mucho por el trabajo, todo lo que hace es por un futuro mejor con ella.

“No me hagan llorar. Gia, ya sabes todo lo que te amo, todo lo que me haces sentir cada día, verte crecer para mí es una evolución hermosa. Tú sabes que me cambias los días cada vez que estás conmigo”, dijo.

“No importa que tan mal haya estado o que tan triste pueda estar, ir contigo en las tardes es recargar una energía que solo tú puedes cargar. Es como mi sol en mi vida, no podría alcanzarme en decirme cosas bonitas porque realmente eres lo mejor que tengo en la vida, gracias por existir, amor, agregó.

GINO CONFIESA QUE TERMINÓ MAL CON MARIANA VÉRTIZ

En otro momento, Gino Pesaressi habló por primera vez del término de su relación con la hermana de Natalie Vértiz. Con sus palabras dejó en claro que no acabó en buenos términos con Mariana.

“Así hayan pasado mil cosas en la relación que tuve con su madre, a quien quiero mucho, retrocedería el tiempo, sabiendo cómo han terminado las cosas, para estar con ella y tener esa bebé hermosa. Creo que Gia es un regalo para mí y toda nuestra familia, llegó justo cuando mi padre había fallecido también, es una inyección de energía”, sentenció.