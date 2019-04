¡Sully Sáenz no es la única! Gino Pesaressi también se separó de Mariana Vértiz desde octubre

Tal parece que tras el mediático final de relación de Sheyla Rojas con Pedro Moral , le siguieron varias parejas de la farándula, ya que hoy no solo Sully Sáenz anunció que está separada su esposo , sino también Gino Pesaressi indicó al programa 'Magaly Tv: La firme' que desde el mes de octubre él y Mariana Vértiz decidieron solo tener una relación amical por el bien de su pequeña hija Gía.



Gino Pesaressi sostuvo que "cada uno está haciendo su vida desde octubre, ciertamente hemos estado compartiendo mucho tiempo por Gía y demás, pero ella y yo estamos separados desde octubre y yo sé que ella actualmente está saliendo con alguien".

"Yo creo que ese tema de ser machista y ser resentido o estar peleándome, cada uno ha luchado bastante por la relación, todo tiene también un final. A veces cuando las cosas no funcionan y las diferencias sin grandes en cuanto a tiempo, trabajo y demás", agregó el exchico reality.



Asimismo, indicó que la madre de su hija es "una chica hermosa, súper inteligente y es obvio que puede conseguir a alguien fácilmente. Ella está bien, yo estoy bien y mi hija está bien que es lo más importante para ambos".

Mariana Vértiz al parecer estaría saliendo con Nicolás Brandariz, un joven con el que ya comparte varias salidas y Gino Pesaressi sostuvo estar enterado de todo. "Yo sé eso desde hace tiempo, ella me contó desde febrero que ha conocido a ese chico".



"No puedo decirte que estoy bien, toda relación que termina es un fracaso y no hay que matarse ni acabar el mundo por eso. El tiempo cura todo y el tiempo hace que todo sea más fácil", finalizó Gino Pesaressi.