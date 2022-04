Gino Pesaressi fue interrogado por sus compañeras Maju Mantilla y Tula Rodríguez sobre una supuesta salida con Yahaira Plasencia. El co-conductor de ‘En Boca de Todos’ confirmó que sí se vio con la salsera, pero en una reunión grupal en una discoteca en Punta Hermosa.

Pese a que Reinaldo Dos Santos aseguró que hubo beso entre ambos personajes, el exchico reality desmintió al vidente al asegurar que no pasó nada, puesto que fue en plan de juerga con amigos.

“ Hemos salido en grupo hace como un mes. Me la encontré como en cualquier discoteca en Punta Hermosa. Es guapa, pero no me gusta en el sentido en el que ustedes dicen que estoy buscando una relación. Tranquilos, chicos”, dijo.

Sin embargo, la expareja de Mariana Vértiz, hermana de Natalie, se puso nervioso y se sonrojó en pleno programa en vivo cuando le hablaron sobre Yahaira Plasencia. Tula Rodríguez fue quien lo puso en aprietos al revelar que Gino habría contado emocionado la salida.

“‘Oye, de verdad, de verdad, Yahaira está bien guapa’, así me lo dijiste”, mencionó la conductora de televisión.

Gino Pessaresi y Yahaira Plasencia habrían salido https://www.americatv.com.pe/noticias/