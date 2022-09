La imitadora Giovanna Castro contó que en el 2023 lanzará un disco con temas inéditos, pues una de sus grandes pasiones es la música. Además, señala que se siente una ‘alma vieja’, que ha vivido mucho y se encuentra preparada para interpretar con mucha pasión, tras vivir episodios hermosos y tristes en su vida.

”Desde hace unos días estoy compartiendo en mis redes sociales algunos covers que me gustan mucho, todos tienen que ver con el amor, pues es lo que me mueve. La música es una de mis pasiones y, por ello, ya tengo casi listo un disco con temas inéditos que lanzaré en el 2023. Tengo un productor excelente, Alexander Siguenza, con quien me entiendo a la perfección, es un genio y ama la música tanto como yo”, señaló Giovanna Castro.

Entonces, este es tu momento para la música…

He tenido muchas propuestas para cantar antes, pero los tiempos de Dios son perfectos, y ahora estoy abriéndome camino. Además, estaba más abocada a la imitación y la comedia, y no tenía creo la experiencia de vida suficiente, pues para la música tienes que ser como una alma vieja, haber vivido al máximo para poder interpretar con mucha pasión y ahora lo tengo, he pasado por muchas situaciones, tanto hermosas como penosas y tristes, tengo esa sensibilidad para cantar.

¿Te gustan las canciones de amor o desamor?

Me encantan las canciones de amor, es lo que me mueve, el amor lo es todo. El desamor no es amor, siento que es una palabra impuesta, es algo que no existe. Por eso, he lanzado mi versión de ‘Derroche de amor’, me siento súper, la letra es muy elegante y atrevida, de una noche de locura… y como mujer madura, pues quién no ha tenido una experiencia así, y me siento como pez en el agua.

¿Buscarías hacer algún cover de música actual?

Me gusta la música buena, A1, no tengo nada en contra de la música actual y las fusiones nuevas que han salido pero la letra da mucho que desear y dice mucho de la situación actual, de la carencia de sensibilidad y valores de la sociedad.

Y siempre estás haciendo humor en ‘Los chistosos’…

La actuación y el humor siguen en mi ADN, lo disfruto mucho al realizarlo día a día. Actualmente, sigo en ‘Los Chistosos’ junto a Hernán Vidaurre y Manolo Rojas, quienes aparte de ser mis amigos, son mis maestros, los admiro mucho; así como al tío Guillermo Rossini, quien me abrió las puertas en la radio.

