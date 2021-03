La conductora Giovanna Valcárcel afirmó que ser parte de un programa como ‘Mujeres al mando’ es otro de sus sueños cumplidos y han logrado conectarse con su público.

“ ‘Mujeres al mando’ es otro sueño cumplido y siendo relajadas, francas, siempre con buena onda, nunca haciendo escarnio de nada y de nadie. Lo bueno es que nos dejan ser nosotras mismas”, señaló Giovanna quien también conduce su programa radial en Radio Mar, de 1 a 4 de la tarde.

¿Te sientes cómoda en ‘Mujeres al mando?

Sí, nos vacilamos, se nota la risa, la chacota, las entrevistas. Nosotras estamos viviendo lo que presentamos, lloramos, nos reímos, ninguna de nosotras es impostada, somos muy francas. Más que la ropa que llevamos nos importa el corazón que tenemos y conectar el corazón de nosotras con el público es lo más importante, eso sé que lo hemos logrado.

Este lunes estrenan nueva temporada...

Sí, estoy súper feliz y habrán muchas sorpresas.

El otro día te vimos como jurado de ‘Yo soy’.

Me encantó la experiencia y me van a seguir viendo.

'Mujeres al mando' estrena nueva temporada

Tú eres parte de la familia de ‘Yo soy’, lo único que faltaba era que te sentarás en la silla del jurado.

Sí, he participado (imitando a Olga Tañón), hago las transmisiones por You Tube del programa de los sábados y he sido jurado. Yo me siento súper cómoda y agradecida porque me siguen brindando muchas oportunidades.

MIRA TAMBIÉN : Mujeres al mando parodian a ‘Pandora’ y no se fijan en el rating

¿Qué tal la ‘química’ con Maury?

Súper bien, es muy buena gente.

GIOVANNA LLORA EN VIVO

La conductora de ‘Mujeres al mando’ Giovanna Valcárcel abrió su corazón en la última edición del programa y rompió en llanto tras recordar lo difícil que ha sido para ella ser la conductora del espacio. La locutora resaltó que tuvo que limitarse a varias cosas por sus sueños.

Giovanna Valcárcel se identificó con Tony Succar tras escuchar su testimonio de cómo su padre decidió dejar Perú para tener un nuevo camino en Estados Unidos junto a su familia y lo difícil que fue para él labrarse un camino como cantante.

“Estuve escuchando tu historia y yo he estado en Estados Unidos, estuve limpiando baños, he sido mesera, me acuerdo que empecé cuando estudiaba actuación y veía que grababa mi novela, qué había hecho, la miraba en la tele y estaba en un restaurante de peruanos limpiando y después tenía que ir al baño a limpiar. Luego a rellenar la mayonesa, el Ketchup y dije Dios mío no me quiero rendir”, dijo entre sollozos.