Giovanna Valcárcel sobre su nueva pareja: "Fue amor a primera vista" | VIDEO

Giovanna Valcárcel se encuentra muy feliz. La locutora de radio se presentó en el programa 'Mujeres al Mando' y contó la historia de amor que actualmente vive con una de las excandidatas al Miss Perú 2016, Kim Zollner.

Como se sabe, ambas hicieron pública su relación a través de Instagram. Giovanna Valcárcel se mostró muy feliz al haber encontrado a la modelo en su vida y ahora, en TV, se animó a contar cómo nació su historia.

Según Giovanna Valcárcel, ambas se conocieron por Tinder. Una vez que empezaron a conversar, se dio con la sorpresa que Kim Zollner no sabía quién era y a lo que se dedicaba. Así mismo, la modelo le contó que vivía en Cieneguilla, alejada de Lima y que postuló en el 2016 al Miss Perú, coincidiendo con la prima de la conductora, Milett Figueroa.

¡Giovanna Valcárcel encontró el amor! (Captura: Instagram) ¡Giovanna Valcárcel encontró el amor! (Captura: Instagram)

"Fue amor a primera vista. Es hermosa. Hace un año y un mes estaba soltera, no me fijaba en nadie. No tenía pareja. Nunca he hecho esto. Mi opción es bisexual, pero nunca me tocó el amor de el amor de esta manera con una mujer tan hermosa, se desvive por mí y yo por ella", declaró Giovanna Valcárcel.

La locutora también enumeró todas las virtudes que tiene su nueva pareja y comentó que una de las cosas que le encantó desde el inicio es que Kim Zollner la presentó con sus papás, algo que, con sus parejas anteriores, no ocurría.

"Ella me presentó con sus papás. Me dijo: 'yo quiero que mis papás conozcan a la mujer que yo amo. Me queda una cosa muy bonita en el corazón. Esta cara (de enamorada) no la he tenido nunca. Estoy iluminada y feliz porque vivo un amor real", indicó Giovanna Valcárcel.